Medieneinladung: Kärntner Investitions- und Konjunkturkonferenz

Pressegespräch mit WK-Präsident Franz Pacher, Prof. Gottfried Haber, Vertreter des IHS und der Kärntner Landespolitik.

zum mittlerweile sechsten Mal informiert die Wirtschaftskammer Kärnten mithilfe eines hoch verdichteten Veranstaltungsformats die Politik bei der

Kärntner Investitions- und Konjunkturkonferenz

über die aktuelle wirtschaftliche Situation und die Erwartungen der einzelnen Kärntner Branchen auf Grundlage der größten regionalen Konjunkturumfrage Österreichs mit den Zukunftserwartungen von mehr als 1000 Kärntner UnternehmerInnen.

Im Anschluss laden wir Sie herzlich ein zu einem

Pressegespräch

am Mittwoch, 6. November 2013, um 11.15 Uhr in der Orangerie der Wirtschaftskammer Kärnten, Europaplatz 1, Klagenfurt am Wörthersee,

bei dem Präsident Franz Pacher, Prof. Gottfried Haber sowie Vertreter des IHS und der Kärntner Landespolitik über die Ergebnisse der Konferenz umfassend berichten werden.

