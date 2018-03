FP-Haslinger: Brand im Asylantenhaus war nur eine Frage der Zeit:

200 evakuierte Menschen aus "einem einzigen" Miethaus sprechen für sich!

Wien (OTS) - Der Zimmerbrand in dem Altbau auf der Brigittenauer Lände 58 wäre nicht so dramatisch verlaufen, wenn nicht so viele Menschen darin Unterkunft nehmen würden. "Leider ist das als Problemhaus bekannte Objekt aber ein Hort für Asylwerber aus aller Herren Länder", erinnert FPÖ-Gemeinderat Gerhard Haslinger. Obwohl die Behörden seit Jahren auf die prekäre Situation aufmerksam gemacht wurden, wollte niemand einschreiten.

Das Problemhaus ist massiv überbelegt, Müll und Möbeln türmen sich im Hof und auf den Gängen. Wären dieses Gerümpel auch in Brand geraten, dann hätte es eine Katastrophe geben können. Obwohl ca. 30 Personen, darunter auch Kinder, von der Wiener Rettung behandelt werden mussten, ist glücklicherweise niemand schwer verletzt worden.

Der Brand in diesem Haus zeigt jedoch einmal mehr das wahre Gesicht der Wiener Integrationspolitik abseits gutmenschelnder Charta- und Migrationsromantik. Die unglaublichen Missstände in diesem Haus, die miserable Wohnsituation der Menschen darin, aber auch das Verhalten des Hausherrn war und ist der Stadt Wien hinlänglich bekannt. "Gehandelt hat Rot-Grün aber nicht", kritisiert Haslinger. (Schluss)otni

