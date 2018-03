WOLF THEISS berät US Gesundheitskonzern MCKESSON bei Übernahme des Pharmagrosshändlers CELESIO in Österreich und Slowenien

Stuttgart/Wien (OTS) - Der amerikanische Gesundheits-dienstleister McKesson Corporation übernimmt die Mehrheitsbeteiligung an der internationalen Celesio AG. Neben Linklaters als Lead Counsel hat WOLF THEISS den Konzern in Bezug auf Fragen des österreichischen und slowenischen Rechts beraten.

Der führende US-amerikanische Konzern in den Bereichen Healthcare-Services und Informationstechnologie, McKesson Corporation, unterzeichnete eine Vereinbarung zum Erwerb von 50,01% der Anteile am internationalen Pharmahandelsunternehmen Celesio AG von Franz Haniel & Cie. GmbH. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich auf rund USD 8,3 Mrd. (EUR 6,1 Mrd.). Gleichzeitig wurde für die verbleibenden börsengehandelten Aktien und Wandelschuldverschreiben ein freiwilliges Kaufangebot in der Höhe von EUR 23,00 pro Aktie vereinbart.

Beide Unternehmen beabsichtigen nach erfolgtem Abschluss der Übernahme weiterhin ihre bisherigen Marken beizubehalten. Die zusammengeschlossene Unternehmensgruppe wird voraussichtlich mit rund 81.500 Mitarbeitern weltweit einen jährlichen Umsatz von über USD 150 Mrd. (EUR 111 Mrd.) erzielen und in mehr als 20 Ländern operativ tätig sein.

Celesio hat seinen Konzernsitz in Stuttgart und ist heute in 14 Ländern vertreten. Wolf Theiss begleitete die Transaktion in Österreich, insbesondere betreffend zusammenschlussrechtlicher und regulatorischer Themen. Das Team von Wolf Theiss bestand aus den Partnern Christian Mikosch (Koordination), Günter Bauer (Zusammenschlussrecht) und Kurt Retter (Life Sciences Regulatory), die von Counsel Jochen Anweiler (Zusammenschlussrecht) und Senior Associate Ekkehard Diregger (Life Sciences Regulatory) unterstützt wurden. Die internationale Leitung der Transaktion hatte ein Team von Linklaters LLP unter der Führung von Partner Peter Erbacher inne. Mikosch erklärt: "Der Pharmahandel ist in ein sehr speziell geregeltes Umfeld eingebettet, und derlei Übernahmen erfordern neben Erfahrung immer auch ein Fingerspitzengefühl dafür, wie mit den diversen Marktteilnehmern umgegangen werden muss, damit so eine Transaktion ein Erfolg wird. Weil sowohl der österreichische Markt als auch Slowenien betroffen waren, konnten unsere beiden Büros mit McKesson eine maßgeschneiderte Lösung erarbeiten."

Die McKesson Corporation ist auf Platz 14 der FORTUNE 500 gelistet und ist ein Gesundheitsdienstleistungs- und IT-Unternehmen, das sich dem Ziel widmet, das Gesundheitswesen leistungsfähiger zu machen. Celesio ist ein international führendes Groß- und Einzelhandelsunternehmen und Anbieter von Logistik- und Serviceleistungen im Pharma- und Gesundheitssektor. Der Konzern ist in 14 Ländern weltweit tätig und beschäftigt rund 38.000 Mitarbeiter.

Mehr Informationen unter www.wolftheiss.com

