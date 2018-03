AK verlangt Ausbau der kostenlosen Basisbildung für Erwachsene

"PISA für Erwachsene" ist ein Weckruf - auch die Betriebe sind bei der Weiterbildung gefordert

Wien (OTS/AK) - "Wenn fast eine Million Erwachsene in Österreich Schwierigkeiten beim Lesen hat, dann dürfen wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", sagt Melitta Aschauer, Leiterin des Bereichs Bildung in der AK Wien heute auf einer AK Veranstaltung in Wien. Auf der Veranstaltung werden die Detailergebnisse von PIAAC, also des internationalen "PISA-Tests" für Erwachsene präsentiert. Das Ergebnis für Österreich sei ein "Weckruf", sagt Aschauer. Fortgesetzt und ausgebaut werden müsse vor allem die "Initiative Erwachsenenbildung", in deren Rahmen Basisbildung kostenlos nachgeholt werden kann.

Die Initiative Erwachsenenbildung gibt es seit 2012. Dabei teilen sich Bund und Länder die Kosten für Lehrgänge zum Nachholen von Basisbildung und des Hauptschulab-schlusses. "Diese Initiative muss verlängert werden, am besten gleich für mindestens fünf Jahre", sagt Aschauer.

Auch das Engagement der Betriebe sei gefordert - nicht zuletzt sind die meisten erwachsenen ÖsterreicherInnen, die Schwierigkeiten beim Lesen haben, berufstätig. Aschauer: "Wir brauchen workplace learning, Lernen am Arbeitsplatz."

Ein Lichtblick des PIAAC-Ergebnisses für Österreich sei, dass die Jüngeren in keiner der drei getesten Dimensionen Lesekompetenz, Alltagsmathematik und Problemlösen unter dem Schnitt der getesten Länder sind, sagt Aschauer: "Hier zeigen sich Erfolge der Reformen im Bildungssystem." Die Bildungsreformen müssten forgesetzt werden. Die AK tritt für ein zweites Gratis-Kindergartenjahr und den Ausbau der ganztägigen Schulen ein.

Wichtig sei auch, dass jetzt die Details des PIAAC-Ergebnisses ausgewertet werden, um weitere Reformen abzuleiten, sagt Aschauer. Überdies solle sich Österreich auch beim nächsten "PISA für Erwachsene" beteiligen, um herauszufinden, ob die getroffenen Maßnahmen wirken.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Peter Mitterhuber

Tel.: (+43-1) 501 65-2347

peter.mitterhuber @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at