VP-Hoch: Wer braucht eigentlich noch die Mobilitätsagentur?

Wien (OTS) - "Angesichts der heutigen fulminanten und von den Massen bereits herbeigesehnten Präsentation zum Thema Radeln in Winter ist neuerlich die berechtigte Frage zu stellen: Wer braucht eigentlich noch die Mobilitätsagentur?", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer ersten Reaktion.

"Hier werden Unsummen an Steuergelder in einer Agentur verbraten, die den Radlern rät, zwar Mütze und Handschuhe zu verwenden und gleichzeitig in Erinnerung ruft, dabei nicht auf das Lenken und Bremsen zu vergessen. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass man derartige "Probleme" wohl auch mit dem gesunden Hausverstand lösen könnte. Das Geld für diese Agentur, die nur mehr ein PR-Vehikel für die Verkehrspolitik von Stadträtin Vassilakou darstellt, wäre in wirklich konkreten Maßnahmen wie beispielsweise in der Verbesserung der Sicherheit von bestehenden Fahrradwegen deutlich besser aufgehoben", so Hoch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Wien - Pressestelle

Tel.: (01) 515 43 - 940, Fax:(01) 515 43 - 929

presse @ oevp-wien.at

http://www.oevp-wien.at