Klarstellung von Team Stronach Abg. Dr. Marcus Franz

Wien (OTS) - "Ich bin ganz klar gegen jegliche Diskriminierung von Bevölkerungsgruppen. Jeder Mensch soll in seiner Entscheidung über die Form des Zusammenlebens frei sein. Tatsache ist aber, dass es aufgrund der demographischen Entwicklung zu einer Überalterung der Gesellschaft kommt und dadurch u.a. das Gesundheits- und Sozialsystem in der heutigen Form auf Dauer nicht mehr finanzierbar sein wird. Hier möchte ich wachrütteln und auf die bestehenden Probleme hinweisen", stellt Team Stronach Abg. Marcus Franz zum "Profil" Interview klar.

"Das Demonstrationsrecht, für das Generationen gekämpft haben, ist wichtig und muss unangetastet bleiben. Allerdings darf die Demonstrationsfreiheit nicht ständig dazu führen, dass andere Menschen in ihren Freiheitsrechten beschränkt werden. Deshalb wäre eine Verlagerung von Demonstrationen in ein sonst nicht genutztes Gelände durchaus sinnvoll", so Franz.

