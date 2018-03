Schirnhofer-Chef Christian Laschet als "Undercover Boss"

Vom Chefsessel hinter die Wursttheke - am 6. November in ORF eins

Wien (OTS) - Vom klimatisierten Büro auf den Traktor, weiter in die Wurstabteilung und zur Fleischverpackung - diesen Weg geht Christian Laschet, Geschäftsführer des Fleisch- und Wurstherstellers Schirnhofer, im Rahmen einer neuen Folge von "Undercover Boss" am Mittwoch, dem 6. November 2013, um 20.15 Uhr in ORF eins. Seine erste Lektion: Wurst verkauft sich besser ohne Haut.

Christian Laschet, Geschäftsführer des Fleisch- und Wurstherstellers Schirnhofer verwandelt sich in einen Blondschopf auf Arbeitssuche. Er lernt Höhen und Tiefen der Fleischproduktion kennen, entdeckt neue Talente und stößt an seine Grenzen.

Bei Landwirt Robert kann der getarnte Chef gleich einmal beweisen, dass er nicht nur in einer polierten Firmenlimousine, sondern auch auf einem Traktor eine gute Figur macht. Nach der frischen Bergluft geht es hinter einer gut klimatisierten Wursttheke zur Sache. Der Boss lernt seine erste Lektion: Wurst verkauft sich besser ohne Haut. Für die nächste Station wagt sich der Undercover Boss in die Höhle des Löwen, nämlich in seine eigene. Er muss in seiner Zentrale in der Qualitätskontrolle ran. Beim letzten Einsatz trifft der Boss auf Fleischverpackerin Rosalinde, die schon sehr lange im Betrieb ist. Ob hier die Tarnung funktioniert?

"Undercover Boss" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und wird auch Live-Stream angeboten.

