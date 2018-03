Fragwürdige Werte bei Team-Stronach-Abgeordnetem

agpro verurteilt Aussage von Team-Stronach-Abgeordnetem Marcus Franz zur Homosexualität. Sie zeugt von Inakzeptanz, Homophobie und Missachtung des aktuellen Standes der Wissenschaft.

Wien (OTS) - Markus Knopp, Präsident der agpro, der austrian gay professionals, sieht in den Aussagen des Primars und Nationalratsabgeordneten des Team Stronach, Marcus Franz, eine moralinsaure Geisteshaltung: "Im Zusammenhang mit Homosexualität von einer "amoralischen genetischen Anomalie" zu sprechen und Homosexuelle mit Affen und Hunden gleichzusetzen, ist beleidigend und diskriminierend. Wir fordern von Franz eine öffentliche Entschuldigung." Franz würde damit auch gegen alle aktuellen, wissenschaftlichen Erkenntnisse argumentieren, denn bislang hätten Genetiker noch kein entsprechendes Gen gefunden, das Franz' Theorie bestätigen würde.

Im Interview, das in der aktuellen Ausgabe des Profil erschienen ist, sagt Marcus Franz unter anderem, dass es im Parlament "nach langer Vergangenheit und, ehrlich gesagt, ein bisschen staubig", im Team Stronach hingegen "nach Zukunft" rieche. Dazu der Präsident der agpro: "Franz' Aussagen über Armut, Kinderlosigkeit, Verhütung und Homosexualität lassen den Schluss zu, dass der Primar selbst den Geruch der Vergangenheit in die Gegenwart herüber- und in seine Zukunftspartei hineinträgt."

Homosexuelle haben immer noch, speziell auch im Berufsleben, mit Ausgrenzung und Diffamierung zu kämpfen. Aussagen wie jene von Franz tragen nicht dazu bei, ein für Österreichs Zukunft wichtiges Klima der Akzeptanz zu schaffen. "Er sollte seine Aussagen zurücknehmen und sich dafür entschuldigen", fordert Markus Knopp. Auch die Haltung, dass Bürgerinnen und Bürger nur dort für ihre Überzeugungen und Rechte demonstrieren dürften, wo "normale Bürger nicht sind", zeige, was Franz von demokratischen Grundwerten wie z.B. Minderheitenrechte halte, so Knopp abschließend.

Über die agpro:

agpro - austrian gay professionals - ist das Netzwerk schwuler und bisexueller Unternehmer, Fach- & Führungskräfte. Es wurde gegründet, um die Akzeptanz und Gleichstellung gleichgeschlechtlich liebender Menschen speziell im beruflichen Umfeld zu erhöhen. Die agpro existiert seit 1998 und ist überparteilich, aber politisch engagiert.

