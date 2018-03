Tschechische Republik: Energiestrategie samt intensivem Ausbau von Atomkraft

GLOBAL 2000: Strategie ist katastrophal, offizielles Österreich muss eingreifen

Wien (OTS) - Die Tschechische Republik eröffnete heute ihre Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung für die nationale Energiestrategie - mit aus Sicht von GLOBAL 2000 katastrophalen Ansätzen: Der Atomstromanteil soll auf sechzig Prozent ansteigen, Temelin 3 und 4 soll gebaut werden, das seit bald 30 Jahren in Betrieb befindliche und hochgefährliche AKW Dukovany soll eine Lebensdauerverlängerung von bis zu zwanzig Jahren erhalten. Ein weiterer fünfter Block soll außerdem gebaut werden.

Patricia Lorenz, Atomsprecherin bei GLOBAL 2000, betont: "Das darf so nicht stehen gelassen werden. Die Rechte der ÖsterreicherInnen, die nur wenige Kilometer von künftigen Atomkraftwerken oder geplanten Atommüll-Endlagern leben, werden unzureichend geschützt. Die Bundesregierung hat noch keinerlei Protest gegen diese Pläne in unmittelbarer Nähe eingelegt. Wir fordern eine klare Stellungnahme der Republik Österreich, in der auf die Gefahren und die enormen Kosten der Atomenergie hingewiesen wird."

Rückfragen & Kontakt:

GLOBAL 2000

Lydia Matzka-Saboi/Nunu Kaller

Pressesprecherinnen

Tel.: +43 699 14 2000 26 / +43 699 14 2000 20

presse @ global2000.at

www.global2000.at