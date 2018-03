Industrie: Nachhaltiges Beschäftigungswachstum nur durch ambitionierte, nachhaltige Reformen möglich

IV-GS Neumayer: Arbeitsmarktentwicklung weiter verhalten - Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen zur Beschäftigung Älterer bei Arbeitszusatzkosten und Pensionen nötig

Wien (OTS/PdI) - "Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen nimmt zwar weiter zu, doch ist der Anstieg etwas geringer als noch Ende September. Auch im europäischen Vergleich liegt Österreich mit einer Gesamtarbeitslosigkeit von 4,9 Prozent und einer Jugendarbeitslosigkeit von 8,7 Prozent gegenüber dem EU-Schnitt von 23,5 Prozent weiterhin im Spitzenfeld", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer anlässlich der heute, Montag, veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen. "Was wir jetzt brauchen, sind Beschäftigungsimpulse durch ambitionierte, strukturelle Veränderungen statt weiterer Belastungen. Die Entlastung des Faktors Arbeit durch eine substanzielle Senkung der Lohnnebenkosten ist dringend erforderlich, um den Arbeitsmarkt anzukurbeln und die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Österreich zu steigern. Spielräume für eine Beitragssenkung gibt es insbesondere in der Unfallversicherung", forderte Neumayer.

"Zudem braucht es positive Anreize, um ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer freiwillig länger in Beschäftigung zu halten. Die Beschäftigung der Über-50-Jährigen stieg zwar mit einem Plus von 5,3 Prozent an, gleichzeitig nahm jedoch auch die Zahl der älteren Arbeitslosen deutlich zu. Laut Pensionskommission gehen 88 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Pension", betonte Neumayer: "Einer aktuellen Studie von Statistik Austria zufolge ist für mehr als die Hälfte der befragten 50- bis 69-Jährigen ein längerer Verbleib im Erwerbsleben auch dann nicht vorstellbar, wenn ihr Gesundheitszustand besser wäre oder es einen Arbeitsplatz gäbe. Die Bereitschaft seitens der Unternehmen ältere Arbeitskräfte einzustellen ist vorhanden, allerdings erschweren die gesetzlichen Rahmenbedingungen die Beschäftigung Älterer, insbesondere die hohen Lohn- und Arbeitszusatzkosten, die Pensionsregelungen sowie mangelnde betriebliche Gestaltungsspielräume bei den Arbeitszeitmodellen."

"Wir dürfen uns nicht auf den bisher noch leider unzureichenden Reformschritten im Pensionssystem ausruhen", so Neumayer: "Es braucht weitere wirksame Maßnahmen, insbesondere effektive Zu- und Abschläge für einen späteren bzw. früheren Pensionsantritt, die Eindämmung frühzeitiger Pensionsformen, eine raschere Angleichung des gesetzlichen Frauenpensionsalters an jenes der Männer sowie die Implementierung eines Nachhaltigkeitsmechanismus im Pensionssystem, der die steigende Lebenserwartung automatisch berücksichtigt."

