VP-Meisel und Hammerer ad Schleifmühlbrücke: Schluss mit den Alleingängen

Wien (OTS) - "Dass SP-Bezirksvorsteherin Renate Kaufmann sich zur "verkehrspolitischen Geisterfahrerin" entwickelt hat, ist mittlerweile auch Ihren Parteifreunden in der SPÖ Wien klar geworden. Auf der Strecke bleibt die Bevölkerung in den Innen-Gürtel-Bezirken, die fortlaufend durch Staus und massive Umwege gepflanzt wird", so die Bezirksparteiobmänner der ÖVP Wieden und Mariahilf Philipp Meisel und Gerhard Hammerer in Reaktion auf die heutige Berichterstattung in der Tageszeitung "Österreich".

Philipp Meisel: "Nach der völlig willkürlichen Sperre der Nevillebrücke und dem Chaos rund um die Mariahilfer Straße soll nach Plänen von Renate Kaufmann mit der Schleifmühlbrücke eine weitere wichtige Verbindung zwischen zwei Bezirken gekappt werden. Wenn nun sogar der SP-Bezirksvorsteher der Wieden diesen Plan kritisiert, weil es zu massiven Verschlechterungen für die Bevölkerung kommt, dann spricht das Bände. Ich freue mich, dass Plasch die jahrelangen Bedenken der ÖVP Wieden ernst nimmt, seinen Worten müssen nun aber auch Taten folgen."

"Die SPÖ ist dringend aufgefordert, den Alleingang ihrer Bezirksvorsteherin zu stoppen und generell die einseitige Verkehrspolitik in dieser Stadt zu überdenken. Lässt man Renate Kaufmann weiter gewähren und wahllos Brücken bzw. Straßen sperren, so ist zukünftig vielleicht sogar ein Linienwall samt Gebührenpflicht für die Ein- und Ausfahrt nicht mehr ganz ausgeschlossen", so Hammerer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at