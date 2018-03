ÖAMTC: Die Pkw-Vignette - ein Erfolgsmodell mit Schönheitsfehler

Club kritisiert Umgehung der Zweckbindung der Mauteinnahmen

Wien (OTS) - Die deutsche Politik diskutiert derzeit die Einführung einer Mautvignette. Dabei wird von manchen Befürworten Österreich als Vorbild zitiert. Das österreichische Vignettensystem hat sich aus ÖAMTC-Sicht durchaus bewährt. "Bei Autobahnbau und -erhaltung sowie Hebung der Verkehrssicherheit leistet die Asfinag sehr gute Arbeit. Allerdings hat das österreichische System einen massiven Schönheitsfehler", stellt ÖAMTC-Verbandsdirektor Oliver Schmerold klar. "Die Zweckbindung der Mauteinnahmen wird in Österreich unterlaufen. Über 15 Prozent der Mauteinnahmen fließen über Umwege wieder ins Bundesbudget."

Die Asfinag ist eine AG, die zur Finanzierung des Autobahn- und Schnellstraßennetzes in Österreich gegründet wurde. Sie gehört zu 100 Prozent dem Staat. Die Mauteinnahmen (Vignettenerlöse: rund 383 Millionen, Sondermauten: rund 136 Millionen, Lkw-Maut: rund 1,1 Milliarden) gehen zwar an die Asfinag. Teile davon fließen aber über die Dividende, also die Gewinnausschüttung (rund 100 Millionen) und die Besteuerung des Gewinns (rund 150 Millionen) wieder zurück ins Bundesbudget. "Und das, obwohl die Asfinag 11,5 Milliarden Euro Schulden hat", kritisiert Schmerold. "Zuerst müssen die Asfinag-Schulden abgebaut werden, bevor weitere Leistungen der Autofahrer im Bundesbudget versickern."

Eine klare Warnung kommt vom ÖAMTC vor einem "elektronischem Road Pricing", also einer kilometerabhängigen Pkw-Maut. Neben immensen Mehrkosten für Vielfahrer und Pendler hätte die elektronische Pkw-Maut negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit, die Umweltbelastung der Gemeinden und auf den Wirtschaftsstandort Österreich. "Das wäre ein teurer Systemwechsel und in jedem Fall eine massive finanzielle Mehrbelastung für alle Autofahrer", stellt der ÖAMTC-Verbandsdirektor klar. "Würden die Road Pricing-Befürworter an ihre eigenen Argumente glauben, müssten sie gleichzeitig auch für das Ende von Monats- und Jahreskarten im öffentlichen Verkehr eintreten."

