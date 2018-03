18. Wiener Kulturkongress: Bildung und Ausbildung

Wien (OTS) - 18. Wiener Kulturkongress: Bildung und Ausbildung 5./6.November 2013

Diplomatische Akademie Wien

Favoritenstraße 15A

1040 Wien

Spannungsverhältnisse in der Bildungsdiskussion

Unter dem Motto 'Ausbildung ohne Bildung führt zu Wissen ohne Gewissen' (Daniel Goeudevert) diskutieren Hannes Androsch, Michael Hüther, Rudolf Burger und viele weitere namhafte in- und ausländische VertreterInnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Schule eine der wichtigsten Herausforderungen für unsere moderne Gesellschaft.

Mit dem 18. Wiener Kulturkongress zum Thema "Bildung und Ausbildung" am 5. und 6. November 2013 in der Diplomatischen Akademie will die Österreichische Kulturvereinigung als Veranstalter mit Hilfe in- und ausländischer ExpertInnen zu einer Versachlichung in der Bildungsdiskussion beitragen.

"Im Grunde geht es um die Fragestellung, inwieweit unser Schul-und Bildungssystem noch den Anforderungen der heutigen Zeit gewachsen ist", formuliert Dr. Christian Prosl, Botschafter i.R. und Präsident der Österreichischen Kulturvereinigung, den Kern der Diskussionen. "Der Kongress soll sich mit dem Unterschied zwischen Bildung und Ausbildung sowie dem Spannungsverhältnis zwischen beiden Konzepten und ihrer Gewichtung in der Gesellschaft beschäftigen: Wie viel Bildung im humanistisch-aufklärerischen Sinn brauchen wir, um als Menschen und Gesellschaft das Leben sinnvoll zu meistern, wie viel Ausbildung brauchen wir, um die materiellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen?"

Der Kongress beginnt am Dienstag, dem 5. November um 18 Uhr mit dem Eröffnungsvortrag von Dr. Androsch im Festsaal der Diplomatischen Akademie Wien. Am Mittwoch, dem 6. November, werden die Diskussionen ab 9:00 Uhr in vier Segmenten mit jeweils drei Vortragenden und anschließenden Diskussionen fortgesetzt. Es diskutieren u.a. der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft Professor Dr. Michael Hüther, Köln, der österreichische Philosoph Professor Dr. Rudolf Burger, sowie namhafte VertreterInnen von Universitäten, Schulen und Wirtschaft. Der Kongress endet nach dem Schlussvortrag des mehrfach ausgezeichneten deutschen Philosophen und Bestsellerautors Richard David Precht um 18.00 Uhr mit einem Empfang in der Diplomatischen Akademie Wien.

Details und Programm unter http://kulturvereinigung.at

