KSV1870 kooperiert mit Alexandra Meissnitzer

Der Schistar wird als Neounternehmerin zum Aushängeschild des KSV1870

Wien (OTS) - Doppelweltmeisterin, Gesamtweltcupsiegerin, mehrfache Olympia- bzw. WM-Medaillengewinnerin und jetzt auch Jungunternehmerin - Alexandra Meissnitzer hat viele Talente. Nach Beendigung ihrer aktiven Sportlerkarriere ist sie nun in der Wirtschaft angekommen. Als Mitbesitzerin des Salzburger Lokals "Genussprojekt", Moderatorin und Vortragende sieht sie sich als Neounternehmerin mit den alltäglichen Fragen des erfolgreichen Wirtschaftens konfrontiert -genau wie viele andere Gründer in Österreich. Der KSV1870 kooperiert nun im Rahmen eines Sponsorships mit der Allrounderin.

"Durchhaltevermögen, zielorientiertes Handel und Planung sind nur einige wenige Kompetenzen, die Alexandra Meissnitzer im Sport zum Star gemacht haben. Aber auch in der Wirtschaft geht es nicht ohne diese Erfolgsfaktoren", so Johannes Nejedlik, Vorstand der KSV1870 Holding AG. "Das Unternehmertum erfordert viel Einsatz, aber auch Rückschläge müssen weggesteckt werden. Für Meissnitzer, die sich nach einer schwerwiegenden Knieverletzung wieder an die Spitze zurückgekämpft hat, ist das nichts Neues. Schon deshalb gibt sie ein gutes Vorbild für junge, engagierte Unternehmer ab, die planen, in der Wirtschaft durchzustarten."

Das Sponsoringpaket enthält klassische Brandingmaßnahmen bzw. Logopräsenz. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Markenwert des KSV1870 weiter zu erhöhen und abseits der klassischen Zielgruppen eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Darüber hinaus wird die Jungunternehmerin Meissnitzer als Testimonial fungieren und die hohe Bedeutung des Gläubigerschutzes für Wirtschaftstreibende transportieren.

Nähere Informationen unter www.meissnitzer.com und www.ksv.at.

Die KSV1870 Gruppe in Kürze

Der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) ist der führende Gläubigerschutzverband Österreichs, mit dem Ziel, Wirtschaftstreibende vor finanziellem Schaden zu bewahren und damit ihre Liquidität zu fördern. Vorstand und Präsidium haben die operative Geschäftsführung an Johannes Nejedlik und Karl Jagsch übertragen. Internationale Wirtschaftsauskünfte, Inkasso-Dienstleistungen oder Vertretungen in Insolvenzverfahren sichern den Kunden der KSV1870 Gruppe jenen entscheidenden Wissensvorsprung, der für professionelles Risikomanagement notwendig ist.

83 Prozent der Wirtschaftsinformationen werden online abgerufen. Auch Inkasso- und Insolvenzdienstleistungen können über www.ksv.at genutzt werden. Heute steht die KSV1870 Gruppe für kompetente Dienstleistungen ebenso wie für weltweite Verbindungen. Über ihre Tochtergesellschaften, Kooperationen und Beteiligungen betreut sie rund 22.000 Mitglieder im In- und Ausland. Allein in Österreich wurden im Jahr 2012 von 410 Mitarbeitern rund EUR 46 Mio. Umsatz erwirtschaftet.

