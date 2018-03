Stronach/Dietrich: Steirisches Veranstaltungsgesetz ist eine Schikane

Graz (OTS) - Heftige Kritik am "Vorschriftenwahn" für die Veranstalter des Perchtenlaufes in Leibnitz übt die geschäftsführende Klubobfrau des Team Stronach und steirische Landesobfrau, Abg. Waltraud Dietrich. "Das steirische Veranstaltungsgesetz ist in der jetzigen Form eine einzige Schikane für die Organisatoren und macht Privatveranstaltungen bald unfinanzierbar. Wir brauchen statt der herrschenden Überbürokratisierung endlich eine Politik mit Hausverstand, die Privatinitiativen unterstützt", betont Dietrich.

Die steirische Landesobfrau weist darauf hin, dass der Leibnitzer Perchtenlauf seit 21 Jahren stattfindet und über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. "Dieser Event ist ein Erlebnis für viele Familien. Viele Menschen engagieren sich in der Perchtengruppe mit großem persönlichem Einsatz. Dieses Engagement soll gefördert und nicht durch bürokratische Hürden behindert werden", so Dietrich.

