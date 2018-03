AVISO: Bundesminister Klug ehrt Soldaten und Heeressportler des Jahres

Verleihung des Military Sports Award und Soldier of the Year am 5. November 2013

Wien (OTS/BMLVS) - Am Dienstag, den 5. November 2013 ab 18:30 Uhr werden der Titel "Soldier of the Year" und der "Military Sports Award" im Heeresgeschichtlichen Museum verliehen. Verteidigungsminister Gerald Klug und General Othmar Commenda, Chef des Generalstabes, nehmen die Ehrungen gemeinsam mit hochrangigen Vertretern des Bundesheeres vor.

Besondere Initiativen, Ideenreichtum genauso wie herausragende Leistungen im In- und Auslandseinsatz werden ausgezeichnet. Geehrt werden u.a. der Soldat bzw. die Einheit des Jahres sowie der Rekrut des Jahres und der zivile Partner des Jahres.

Mit dem "Military Sports Award" werden erfolgreiche Leistungssportler des Bundesheeres, die dieses Jahr herausragende Leistungen erzielten, geehrt. Zu den Kategorien zählen u.a. "Newcomer des Jahres", "Team des Jahres" sowie der Sportler und die Sportlerin des Jahres. Seit Jahrzehnten unterstützt das Bundesheer den österreichischen Leistungssport und bietet im Heeressportzentrum jährlich rund 300 Sportlerinnen und Sportlern eine soziale sowie finanzielle Basis für ihre sportliche und berufliche Karriere. Damit ist das Bundesheer einer der größten Sportförderer Österreichs.

MedienvertreterInnen sind zu diesem Event herzlich eingeladen.

Um Anmeldung unter presse @ bmlvs.gv.at wird ersucht.

Zeit: 5. November 2013,

Beginn: 18:30 Uhr

Ort: Heeresgeschichtliches Museum

Ghegastraße Arsenal

