Giftanschlag in "Janus" - am 5. November in ORF eins

Sechste Episode des ORF-eins-Serienevents mit Alexander Pschill und Franziska Weisz

Wien (OTS) - "Die ganze Zeit haben wir da draußen nach den Monstern gesucht - dabei hätt ich nur genau schauen müssen, wer da neben mir im Bett liegt." Doch warum experimentiert eine Mutter an ihrem eigenen Kind? Während sich Alexander Pschill am Dienstag, dem 5. November 2013, um 21.05 Uhr in der sechsten der vorerst sieben Folgen des ORF-eins-Serienevents "Janus" wieder auf die Suche nach der Wahrheit begibt, wird auf eine Wiener Disco ein Giftanschlag verübt. Mittendrin: Bezirksinspektorin Cara Horvath (Franziska Weisz). Ob der undurchsichtige Pharmakonzern auch da seine Finger mit im Spiel hat? In weiteren Rollen sind neben Alexander Pschill und Franziska Weisz erneut u. a. Barbara Romaner, Andreas Kiendl, Moritz Uhl, Silvia Fenz, Karl Fischer, Heinz Trixner, Christopher Schärf und Morteza Tavakoli zu sehen.

Mehr zum Inhalt der sechsten Folge (Dienstag, 5. November, 21.05 Uhr, ORF eins)

Auf die Wiener Disco "Bron" wird ein Giftanschlag verübt. Tote und Verletzte sind zu beklagen, darunter auch Cara. Leo setzt alle Hebel in Bewegung, um den Täter und das Gift zu finden, denn sonst gibt es keine Rettung für Cara.

"Janus" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film. Regie bei diesem vorerst siebenteiligen Thriller führte Andreas Kopriva nach Drehbüchern von Jacob Groll und Sarah Wassermair.

"Janus" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar und als DVD ab 13. November 2013 bei Hoanzl und im Medienhandel erhältlich.

