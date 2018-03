Der Novemberpogrom 1938. Die Ermordeten und die Überlebenden

Wien (OTS) - 75 Jahre nach dem Novemberpogrom 1938 erinnern sich Überlebende an die Verfolgung der Juden und Jüdinnen in der NS-Zeit. Vilma Neuwirth überlebt die Schrecken des Nationalsozialismus in Wien, Walter Fantl- Brumlik überlebt Theresienstadt und Auschwitz. Seine Familie wird ermordet. Vilma Neuwirth und Walter Fantl-Brumlik sprechen am 7. November 2013, 18 Uhr, im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Wipplinger Str. 6-8, 1010 Wien) über ihre Erlebnisse.

Am 11. November 2013 gedenken das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, das Psychosoziale Zentrum ESRA und die Israelitische Kultusgemeinde Wien der Opfer der Shoah: Am Ort des ehemaligen Leopoldstädter Tempels (Tempelgasse 5, 1020 Wien) werden ab 9 Uhr Namen von österreichischen Holocaustopfern verlesen. Eine Ausstellung am Vorplatz erinnert an die Ereignisse vor 75 Jahren. Um 16 Uhr findet eine feierliche Gedenkveranstaltung statt.

