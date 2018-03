ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von der Fußball-U17-WM und aus der Volleyball-Champions-League

Am 5. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 5. November 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den "Barclays ATP World Tour Finals" in London um 13.00 (Doppel-Vorrunde mit Alexander Peya), 16.00 (Einzel-Vorrunde) und 19.00 Uhr (Doppel-Vorrunde), von den Semifinalspielen bei der FIFA U17-Weltmeisterschaft um 13.55 und 16.55 Uhr und vom Volleyball-Champions-League-Match Hypo Tirol -Halkbank Ankara um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Europacup-Match Innsbruck - Celtic Glasgow aus dem Jahr 1977 um 11.15 Uhr, ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 22.30 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 23.00 Uhr.

Für die "Barclays ATP World Tour Finals" in London qualifizierten sich die besten acht Einzelspieler und die besten acht Doppelteams der Saison. Das Turnier ist mit mehr als sechs Millionen Dollar dotiert. Gespielt wird in zwei Gruppen zu je vier Spielern. In der Gruppenphase spielt jeder gegen jeden. Danach trifft im Halbfinale jeweils der Erste der einen auf den Zweiten der anderen Gruppe. Die beiden Sieger stehen im Finale. Im Einzel spielen Rafael Nadal, Novak Djokovic, David Ferrer, Juan Martin del Potro, Tomás Berdych, Roger Federer, Stanislas Wawrinka und Richard Gasquet. Im Doppel ist auch Österreich vertreten: Alexander Peya schlägt mit seinem brasilianischen Partner Bruno Soares am 5. November erstmals in London auf. Die Gegner sind Leander Paes und Radek Stepanek (IND/CZE). Kommentator ist Andreas Du-Rieux. An seiner Seite als Kokommentator fungiert Stefan Koubek.

In den beiden Semifinalspielen am 5. November werden bei der FIFA U17-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Finalgegner ermittelt, die am 8. November um den Titel kicken. Im ersten Semifinale treffen in Abu Dhabi Argentinien und Mexiko aufeinander. Das zweite Semfinale bestreiten in Dubai Schweden und Nigeria. Das erste Semifinale kommentiert Dietmar Wolff, das zweite Semifinale Erwin Hujecek. In der Pause des ersten Spiels zeigt ORF SPORT + einen Bericht über das freundschaftliche Handball-Länderspiel Österreich - Island, in der Pause des zweiten Spiels Tennis aus London.

Das Hypo Tirol Volleyballteam zeigte am 29. Oktober auswärts bei Jastrzebski Wegiel eine sehr gute und couragierte Leistung, präsentierte sich kämpferisch und musste sich am Ende doch dem Favoriten mit 0:3 (-23, -22, -20) geschlagen geben. Die Champions-League-Heimpremiere des Hypo Tirol Volleyballteams in der Innsbrucker Olympiahalle endete am 23. Oktober mit einer 1:3-Niederlage (-14, -21, 22, -16) gegen Tomis Constanta. In der dritten Runde haben die Tiroler jetzt Halkbank Ankara zu Gast. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, Kokommentator ist Daniel Lion.

