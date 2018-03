"Report" am 5. November: Wie sicher sind die Pensionen?

Studiogäste: Andreas Khol (ÖVP-Seniorenbund) und Matthias Strolz (NEOS)

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert im "Report" am Dienstag, dem 5. November 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Sichere Pensionen?

Wie sicher sind die Pensionen in Österreich, wie werden sie in Zukunft finanziert? Werden die Menschen länger arbeiten oder braucht es dafür gesetzlichen Druck - und bietet die Wirtschaft genügend Jobs für ältere Arbeitnehmer? Wie notwendig sind Sonderregelungen für Schwerarbeiter - oder werden sie als Schlupflöcher genutzt? Martina Schmidt und Gregor Stuhlpfarrer analysieren ein vielschichtiges Problem.

Live im Studio diskutieren Andreas Khol (ÖVP-Seniorenbund) und Matthias Strolz (NEOS).

Parlament in Not

Es ist fünf vor zwölf für das Parlament, denn das erste Haus im Staat ist desolat. Die seit Jahren diskutierte Sanierung wird immer drängender. 2014 droht dem Hohen Haus die Sperre durch die Baupolizei, weil Betriebsgenehmigungen auslaufen. Wagen es die Abgeordneten nach der Wahl, endlich heikle Entscheidungen in eigener Sache zu treffen: Was darf es kosten, wie lange dauern, Teil- oder Gesamtsanierung, wo tagt das Plenum während des Baus? Derzeit läuft die Suche nach einem Generalplaner für die wohl komplizierteste Baustelle der Republik. Ernst Johann Schwarz und Martin Pusch berichten über das Großprojekt Parlamentsumbau und die damit verbundenen Chancen für die Weiterentwicklung des Parlamentarismus.

Wie wird man Minister?

Eine neue Koalition mit neuem Stil und auch neuen Gesichtern, das ist das Ziel der derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen. Doch gar so frei in ihrer Entscheidung sind auch Parteichefs nicht, sie müssen Wünsche von Bundesländern und Interessengruppen berücksichtigen und sollten auch bei Alter oder Geschlecht auf eine halbwegs ausgewogene Zusammensetzung ihres Teams achten. Immer wieder führen Zeitdruck oder Zufälle Regie. Einige Regierungsmitglieder erzählen Benedikt Narodoslawsky, auf welche kuriose Weise sie Minister wurden.

Das Vermögen der Bischöfe

Nach dem Skandal um den deutschen "Luxusbischof" Franz-Peter Tebartz-van Elst stellt sich auch in Österreich die Frage: Wie reich sind die heimischen Bischöfe, wie verträgt sich das mit der neuen Bescheidenheit, die Papst Franziskus propagiert? In Österreich verfügt jeder Bischof über Einkünfte aus einem historisch gewachsenen Besitz, die - anders als die Diözesanbudgets - nicht veröffentlicht werden. Der "Report" beleuchtet diese geheimnisvollen Mensalgüter, Eva Maria Kaiser durfte auch einen Blick in bischöfliche Privatgemächer werfen.

