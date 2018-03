VP-Juraczka ad Mariahilfer Straße: Schluss mit der ewigen Baustelle: Befragung Jetzt!

Wien (OTS) - "Weder den Anrainern noch den Wirtschaftstreibenden sind fünf weitere Monate Wartezeit bis zur Abstimmung zumutbar. Es gibt kein einziges schlüssiges Argument, noch länger zuzuwarten, die Befragung zur Zukunft der Mariahilfer Straße muss noch heuer erfolgen. Seit 2 1/2 Monaten läuft der "Probebetrieb", mittlerweile konnte sich wirklich jeder über Vor- und Nachteile ein Bild machen, weshalb noch einmal bis zu 5 Monate zuwarten und das Chaos ohne Not prolongieren?", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka zur aktuellen Diskussion.

Manfred Juraczka: "Die Maßnahmen, die vergangene Woche von Häupl und Vassilakou präsentiert wurden, waren bedauerlicherweise nur kosmetischer Natur. Eine einzige Querungsmöglichkeit löst das Problem der Trennung zweier Bezirke nicht, weder die Staus auf den Parallelrouten noch der sinnlose Einbahnenzirkus in den Bezirken werden dadurch verhindert. Und es fehlt nach wie vor das Bekenntnis zu einer "echten" Fußgängerzone ohne Radfahrer."

"Maria Vassilakou konnte bisher nicht erklären, welche zusätzlichen Erkenntnisse man in den Wintermonaten gewinnen soll. Nur durch eine rasche Befragung kann Klarheit geschaffen werden, ob die Mehrheit in den beiden Anrainerbezirken überhaupt eine Neugestaltung der Mariahilfer Straße wünscht oder der Status quo vor der Testphase erhalten bleiben soll. Bei einem weiteren Hinauszögern dieser Entscheidung könnte man am Ende noch auf die Idee kommen, dass die Verkehrsstadträtin nur auf Zeit spielen will, um das grüne Prestigeprojekt mit einer Alibibefragung doch noch zu retten", so Juraczka abschließend.

