FPÖ: Kickl: Hundstorfer sieht massivem Anstieg der Arbeitslosigkeit tatenlos zu

Weitere Ostöffnung des Arbeitsmarkts muss dringend verhindert werden

Wien (OTS) - "Monat für Monat - so auch im Oktober - steigt die Arbeitslosigkeit massiv an. Die einzigen Schritte, die der verantwortliche Sozialminister Hundstorfer unternimmt, liegen jedoch darin, die Zahlen zu kommentieren und schönzureden", merkt FPÖ-Sozialsprecher NAbg. Herbert Kickl zu den aktuell veröffentlichten Arbeitslosenzahlen an. "Dass die Zahl der Arbeitslosen stärker wächst als die Zahl der Beschäftigten und gleichzeitig auch das Angebot an freien Stellen massiv einbricht, ist ein Ergebnis der falschen Zuwanderungspolitik, die dafür sorgt, dass immer mehr schlecht qualifizierte und daher kaum vermittelbare Arbeitskräfte ins Land kommen", so Kickl. Dieser Effekt drohe Anfang 2014 durch die Öffnung des Arbeitsmarktes für die Bürger der neuen EU-Mitgliedstaaten Rumänien und Bulgarien noch verstärkt zu werden. "Es ist daher ein Gebot der Stunde und ein Auftrag der Regierung, diesen neuerlichen Anschlag auf die heimischen Arbeitnehmer zu verhindern und nicht den Fehler von Mai 2011 zu wiederholen", fordert Kickl.

