ÖGJ zu Arbeitsmarktdaten: Jugendliche nicht auf der Straße stehen lassen

Lücke zwischen Lehrstellensuchenden und ausbildenden Unternehmen wird größer

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Zahl der Lehrstellen in Österreich nimmt dramatisch ab, während viele Jugendliche einen Lehrplatz suchen. Die klaffende Lücke muss rasch geschlossen werden, indem wieder mehr Unternehmen Lehrlinge von Anfang an selbst ausbilden. Mit ihrer Ausbildungsverweigerung lassen sie Jugendliche auf der Straße stehen", reagiert Sascha Ernszt, Vorsitzender der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ), auf die heute bekanntgegebenen Arbeitsmarktdaten. Derzeit bilden 80 Prozent der Betriebe in Österreich, die ausbilden könnten, keine Lehrlinge aus. Daher muss die Lehrstellenförderung neu organisiert werden, fordert Ernszt.

Die ÖGJ fordert einen Ausbildungsfonds (Fachkräftemilliarde), in den Firmen einzahlen, die nicht ausbilden, obwohl sie es könnten, und aus dem Betriebe, die qualitativ hochwertig ausbilden, Förderungen erhalten. Der Fonds soll durch ein Prozent der Jahresbruttolohnsumme durch die Unternehmen finanziert werden.

