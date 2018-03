Büchereien Wien: Buchrückgabe rund um die Uhr

erster 24/7 Rückgabeautomat eröffnet

Wien (OTS) - Morgens vor der Arbeit noch schnell die ausgeliehenen Bücher zurückbringen? Am Feiertag den Film aus der Bücherei angeschaut und ihn gleich retournieren? Dank der ersten Rückgabestation der Büchereien Wien ist das ab sofort möglich. Medien können auch außerhalb der Öffnungszeiten der Bücherei einfach und schnell zurückgegeben werden, und das rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche.

Der Automat befindet sich am Verkehrsknotenpunkt Urban-Loritz-Platz, vor dem Lift zur Hauptbücherei und ist barrierefrei zugänglich. Es können dort auch Medien aus allen 39 Zweigstellen der Büchereien Wien zurückgegeben werden. Stadtrat Christian Oxonitsch nahm den Automaten am Montag in Betrieb: "Die Rückgabestation ist ein tolles Service für alle LeserInnen mit Büchereikarte. Außerdem verkürzen sich dadurch auch die Wartezeiten an den Verbuchungsschaltern in der Bücherei."

Kinderleichte Bedienbarkeit

Der Rückgabeautomat lässt sich einfach und intuitiv bedienen:

die Leserinnen und Leser halten ihre Büchereikarte vor den Scanner, worauf sich eine Klappe an der Vorderseite des Geräts öffnet. In diese Öffnung werden die Medien einzeln hineingelegt. Da der gesamte Medienbestand der Büchereien Wien mit RFID-Chips (radio-frequency identification) ausgestattet ist, erkennt das Buchungssystem die Medien automatisch.

Nachdem alle Medien zurückgegeben wurden, bekommen die BenutzerInnen auf Wunsch eine Bestätigung über die Rückgabe ausgedruckt. Sind die Bücherwägen hinter der Rückgabeklappe voll, schickt der Automat eine SMS-Nachricht an MitarbeiterInnen der Bücherei, die die Behältnisse austauschen. Ein weiterer 24/7 Rückgabeautomat ist vor dem Eingang der Bücherei Liesing geplant.

