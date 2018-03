Trotz Kritik aus Brüssel - Ziesel weiterhin in Gefahr!

Wien (OTS) - Mehr als 12.000 TierfreundInnen aus Österreich haben die Petition gegen das geplante Bauprojekt und die damit einhergehende Ziesel-Umsiedlung in Wien-Floridsdorf unterzeichnet.

Der Wiener Tierschutzverein hat anerkannte ExpertInnen mit der Prüfung der Situation beauftragt. Auch dieses Gutachten hat bestätigt, dass das Konzept einer "freiwilligen Abwanderung" des Ziesels und des Feldhamsters nicht durchführbar ist. International gibt es keine Erfahrungswerte, die beweisen könnten, dass so ein "Umsiedelungskonzept" auch nur annähernd funktionieren könnte. Ziesel-Populationen, besonders in dieser Größenordnung, sind sehr selten und stehen daher international unter strengstem Schutz. Selbst diese Tatsache lässt die heimischen Behörden aber noch immer kalt.

Aus diesem Grund wandte sich die Bürgerinitiative "Interessensgemeinschaft Lebensqualität Marchfeldkanal" an die EU-Kommission in Brüssel. Diese hat die von der Bürgerinitiative eingebrachte Beschwerde zu den fragwürdigen Vorgängen rund um die Stammersdorfer Ziesel akzeptiert. Erfreulicherweise nahm man die Problematik in Brüssel sehr ernst.

Nach eingehender Prüfung der umfassenden Unterlagen, konfrontiert die EU-Kommission nun die Republik Österreich mit den Vorwürfen. Innerhalb von zehn Wochen muss Österreich dazu gegenüber Brüssel Stellung beziehen.

Können die schwerwiegenden Vorwürfe nicht ausräumt werden, droht ein Mahnschreiben von den obersten europäischen Naturschützern und in weiterer Folge ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Eine Verurteilung käme die österreichischen SteuerzahlerInnen teuer. Indes ist das Ziesel-Vorkommen nördlich des Heeresspitals signifikant angewachsen. Anstatt freiwillig abzuwandern, haben sich die Tiere nahezu am gesamten Areal ausgebreitet!

Doch für Jubel bleibt keine Zeit, denn es heißt leider weiterhin zittern. Die Baumaschinen, die von Teilen des Ziesel-Feldes die Humusschicht abtragen sollen, sind bereits startklar. Und wenn die Bagger erst einmal ihren Dienst verrichtet haben, dann ist es zu spät. Dann ist ein Stückchen Naturparadies für immer verloren.

