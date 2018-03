ACUS-Bundeskongress: Christliche SozialdemokratInnen betonen Alternativen zum Neoliberalismus

Wien (OTS/SK) - Unter dem Motto "Globale Verantwortung - Dem Kapitalismus in die Speichen greifen" stand der diesjährige Bundeskongress der Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie (ACUS) im Stift Melk, der am Sonntag zu Ende ging. Nachdem am Samstag Beiträge aus theologischer Sicht und Berichte aus der vielfältigen Praxis der christlichen SozialdemokratInnen zum Thema im Mittelpunkt des Kongresses standen, beschäftigten sich die TeilnehmerInnen am Sonntag besonders mit den politischen Aspekten einer Kritik am gegenwärtigen neoliberalen Wirtschaftssystem. ****

Margit Appel, Leiterin der Gesellschaftspolitischen Abteilung der Katholischen Sozialakademie Österreichs (ksö), stellte in einem Vortrag unter dem Titel "Was macht die Menschen arm? Was macht die Frauen ärmer?" ausführlich die Ursachen der Benachteiligung von Frauen im Erwerbsleben und in den Familien dar. Dabei äußerte sie sich kritisch zu bisherigen Reformansätzen, die die besonderen Notlagen von Frauen ausblendeten.

Unter dem Motto "'Alternativlos' gibt es nicht!" sprachen Georg Kovarik (Leiter des Referats Volkswirtschaft, ÖGB), der langjährige Aktivist des Weltsozialforums Leo Gabriel, die ehemalige ÖGB-Frauenvorsitzende Irmgard Schmidleithner und der in Gefangenenbetreuung und Unterstützung von Minderheiten im Kosovo engagierte Benediktiner-Bruder Karl Helmreich über Wege und Erfahrungen, den von Banken und Konzernen diktierten Demokratieabbau global zu stoppen und einer unsozialen Ökonomie eine gerechte Alternative entgegenzusetzen.

ÖGB-Vertreter Georg Kovarik nannte besonders das Verbot von Spekulation und die Einführung einer Vermögenssteuer als zentrale Wege, die Kosten der Krise nicht bei den Beschäftigten zu belassen.

Leo Gabriel berichtete über Ansätze der Selbstorganisation von indigenen Gemeinschaften in Mexiko und verwies auf regionale Wirtschaftsinitiativen für Nahrungssouveränität in Brasilien sowie Versuche eines Friedensprozesses zwischen den Konfliktparteien in Syrien als positive Beispiele für eine zivilgesellschaftliche Allianz gegen die kapitalistische Globalisierung.

Irmgard Schmidleithner, frühere Frauenvorsitzende des ÖGB, forderte die Besserstellung von Frauen im Sozial- und Pensionssystem, die wirtschaftliche und rechtliche Absicherung von prekär Beschäftigten und die Verkürzung der Arbeitszeit als zentrale Forderungen besonders für die Interessen von Frauen.

Der sozial engagierte Benediktinerbruder Karl Helmreich rief leidenschaftlich zu einem glaubwürdigen, genügsamen Lebensstil unter den politisch und kirchlich Verantwortlichen auf und kritisierte scharf die Blindheit vieler politischer Vertreter für das reale Elend in Österreich und anderswo.

Der Kongress endete mit einem Appell des wiedergewählten ACUS-Bundesvorsitzenden Matthias B. Lauer an die SPÖ, ihr Mandat für die Interessen der Beschäftigten und sozial schlechter Gestellten in Österreich wahrzunehmen. Dazu bedürfe es Kompromisslosigkeit in zentralen Fragen, weitblickender Konzepte und auch kooperativer Schritte, die über das existierende neoliberale kapitalistische System hinauswiesen, so Lauer. Am Bundeskongress der ACUS nahmen auch VertreterInnen der Katholischen ArbeitnehmerInnenbewegung (KAB), von Pax Christi und der schweizerischen ACUS-Schwesterorganisation ReSos teil. (Schluss) eg

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum