Stronach/Lugar: IWF-Zwangssteuer-Idee verunsichert die Sparer

Wien (OTS) - "Die Idee des Internationalen Währungsfonds (IWF), eine Zwangssteuer auf Spareinlagen einzuführen, ist der völlig falsche Weg. Das ist ein Verzweiflungsakt, der letztlich dazu führen wird, dass Sparer verunsichert werden und ihre Guthaben von den Banken abziehen", warnt der Finanzsprecher des Team Stronach, Robert Lugar. Statt Zwangssteuern, welche die Banken letztlich weiter schwächen, verlangt Lugar rasch dringend nötige Reformen am Finanzsektor.

"Seit Beginn der Krise im Jahr 2008 gab es keine substanziellen Reformen beim Derivathandel, obwohl gerade der Derivathandel zu einem Gutteil an den wirtschaftlichen Problemen mitverantwortlich ist", so Lugar. Weiters will der Team Stronach Finanzsprecher, "dass endlich eine organisatorische und wirtschaftliche Trennung zwischen den Geschäftsbanken und Investbanken geschaffen wird. Den kleinen Sparern nun Geld wegnehmen zu wollen, um Banken zu retten, die selbstverschuldet marode wurden, ist der falsche Weg", so Lugar.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at