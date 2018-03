Städtebund lädt zu KWG-Symposium und prämiert kommunalwissenschaftliche Arbeiten

Wien (OTS) - Was wird sich durch die Neuordnung der Verwaltungsgerichtsbarkeit für die Gemeinden ändern? Diesem für Gemeinden so wesentlichen Thema gehen die ExpertInnen im Rahmen des Symposiums der kommunalwissenschaftlichen Gesellschaft am 6. November 2013 auf den Grund. Die Kommunalwissenschaftliche Gesellschaft (KWG) wurde von Österreichischem Gemeindebund, Österreichischem Städtebund und dem Manz-Verlag gegründet. Der Kommunalwissenschaftliche Preis für herausragende kommunale Forschungsarbeiten, der mit einer Gesamthöhe von 7.000 Euro dotiert ist, wird dieses Jahr ebenfalls wieder verliehen.

Datum: 6. November 2013 Zeit: 10.00 bis 16.30 Uhr Ort: 1., Wiener Rathaus, Wappensäle, Zugang Feststiege 2

Auszug aus dem Programm

o Die Organisation der Verwaltungsgerichte - Univ.-Prof. Dr. Harald Stolzlechner

o Das Verfahrensrecht der neuen Verwaltungsgerichte aus gemeindespezifischer Sicht - Univ.-Prof. Dr. David Leeb

o Vergabe der kommunalen Wissenschaftspreise

o Der Einfluss der Verwaltungsgerichtsbarkeitsreform auf die Gemeinden und Bürger - Univ.-Prof. Dr. Harald Eberhart

o Die neue Funktion der Gemeindeaufsicht - Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer

Die Teilnahme am Symposium ist kostenlos. Bitte melden Sie sich verbindlich per E-Mail an: netzwerk @ manz.at.

Weitere Informationen: http://www.k-w-g.at/wissenschaftspreis.html

