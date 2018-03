aws LISA: BIO-Europe in Wien rückt die österreichische Biotechnologie erneut ins Zentrum der globalen Branche

Wien (OTS) - Nach nur vier Jahren kehrt die BIO-Europe, die größte Stand-Alone Partnering Konferenz nach Wien zurück. Die größte BIO-Europe bisher, mit über 3.200 Teilnehmern und 120 österreichischen Firmen und Forschungsorganisationen.

Technologietransfer steht im Mittelpunkt der Konferenz, das Treffen begünstigt vor allem den Austausch zwischen Firmen, jedoch auch zwischen Forschung und Firmen.

Im Jahr 2012 waren in Österreich insgesamt 723 Life Science Firmen beheimatet. Diese Firmen erwirtschafteten zusammen einen Umsatz von über 17 Milliarden Euro (5,5% des heimischen BIPs) und beschäftigten mehr als 50.000 Mitarbeiter.

Erfolgsfaktoren für den Standort: Engagierte Gründer, exzellente Forschung und ein Förderwesen, dass Innovationen in der Biotechnologie unterstützt.

Die österreichische Biotechnologie ist eine Erfolgsgeschichte. Das zeigt die Rekordanzahl an 120 innovativen, österreichischen Biotechnologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die an der BIO-Europe von 4. - 6. November in Wien teilnehmen. Bekannte Firmen, wie APEIRON Biologics und Innovacell sind ebenso dabei wie ganz frische Start-ups wie zum Beispiel Panoptes Pharma. Aber auch die Life Sciences Forschung, beginnend mit dem ACIB, über die Medizinische Universität Graz bis hin zur BOKU wird bei dieser wichtigsten Veranstaltung der Branche Ihre Technologien und Leistungen der globalen Biotechnologie-Industrie präsentieren. Geschäftsführerin der Austria Wirtschaftsservice Mag.a Edeltraud Stiftinger zeigt sich überzeugt: "Wir sind sehr stolz die BIO-Europe nun schon zum zweiten Mal ausrichten zu dürfen. Während dieser drei Tage können die österreichischen Biotechnologie-Unternehmen wieder einmal beweisen wie viel Innovationskraft in ihnen steckt".

Die Bedeutung der Branche für die österreichische Wirtschaft spiegeln die neusten Zahlen wider, die im Austrian Life Science Report 2013 auf der Konferenz präsentiert werden. Im Jahr 2012 waren in Österreich insgesamt 723 Life Science Firmen beheimatet. Diese Firmen erwirtschafteten zusammen einen Umsatz von über 17 Milliarden Euro und beschäftigten mehr als 50.000 Mitarbeiter. Vor allem die Zahlen zur dedizierten Biotechnologie sind beachtlich. In den letzten zwei Jahr ist die Anzahl der Firmen, die sich ausschließlich auf Biotechnologie fokussieren, um fast 25% gewachsen. Diese Zahlen reflektieren die Bedeutung des Sektors für die österreichische Volkswirtschaft. Sie stammen aus einer Studie, die die aws alle zwei Jahre im Auftrage des Wirtschaftsministeriums durchführt. In diesem Bericht wurde das erste Mal die gesamte Wertschöpfungskette der Life Science Branche in Zahlen erfasst, und auch in der Medizintechnik sind diese Zahlen beachtlich, vor allem in den Stärkeregionen Oberösterreich, Steiermark und Tirol.

Maßgeschneidertes Förderprogramm für die Life Sciences

Diese Erfolge sind nur durch eine konsequente Unterstützung möglich. Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums greift daher die Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws) Life Science Start-ups mit maßgeschneiderten Programmen unter die Arme. Mit aws LISA - Life Science Austria bietet die aws Life Science Start-ups ein one-stop-shop-Förderprogramm, das vom Wirtschaftsministerium finanziert wird. Die finanziellen Förderungen werden von Beratungs-, Weiterbildungs- und Internationalisierungsmaßnahmen begleitet, um die Start-Ups so früh wie möglich in die wirtschaftliche Selbständigkeit zu führen. aws PreSeed und aws Seedfinancing gehören in Österreich zu den wichtigsten Gründungsförderungen für die Life-Science-Branche. Mit aws PreSeed wird die Phase vor der Gründung mit einem nicht zurückzahlbaren Zuschuss von 200.000 Euro unterstützt. aws Seedfinancing wiederum finanziert die Gründungsphase eines Life Science Start-Ups mit einem bedingt rückzahlbaren Zuschuss von bis zu einer Million Euro.

Geschäftsführerin Edeltraud Stiftinger betont: "Wir sollen uns jedoch nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen und deshalb wurden vor kurzem weitere Initiativen ins Leben gerufen, um die Finanzierungslücke für junge, innovative Unternehmen zu schließen." Im Rahmen der Jungunternehmer-Offensive des Wirtschaftsministeriums und des Finanzministeriums bietet der aws Gründerfonds Risikokapital zur Finanzierung von Firmen mit hohem Wachstumspotential in der Früh-und der Wachstumsphase. Der aws Business Angel Fonds ist ein Kofinanzierungsprogramm für Eigenkapitalinvestitionen von Business Angels. Die Investments werden primär in Start-ups erfolgen. Weiters beteiligte sich die aws im Rahmen der Venture-Capital Initiative bereits an drei VC Fonds mit Schwerpunkt Life Sciences.

Wirtschaftsministerium unterstützt Life Sciences mit neuem Aktionsplan und gezielten Förderprogrammen

Um den Zukunftssektor Biotechnologie weiter zu stärken, hat das Wirtschaftsministerium im Juni den neuen Aktionsplan Biotechnologie präsentiert, mit dem insbesondere die finanziellen Mittel zur Erforschung seltener Erkrankungen deutlich aufgestockt werden. "Mit unserer Initiative wollen wir das große Potenzial von innovativen Biotech-Unternehmen stärker nützen und gleichzeitig die Erforschung seltener Krankheiten vorantreiben"; betont Sektionschef Dr. Michael Losch.

Eine weitere Initiative zur Stärkung des Technologie-Transfers in den Life Sciences ist der Aufbau eines österreichweiten Kompetenznetzwerks vor allem für die Medikamentenentwicklung. Es soll für alle Fragen rund um klinische Tests als zentrale Anlaufstelle für Forschungseinrichtungen und junge Unternehmen dienen, um gute Rahmenbedingungen für den Übergang von der akademischen Forschung in die Wirkstoff- und Diagnostika-Entwicklung zu schaffen. "Als kleine offene Volkswirtschaft muss Österreich im internationalen Wettbewerb vor allem mit Innovationen punkten. Daher müssen wir unsere Unternehmen noch stärker dabei unterstützen, neue Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt zu bringen als in anderen Ländern. Erfindungen alleine nützen nichts, wenn wir nichts daraus machen", betont Dr. Losch. Für das thematische Wissenstransferzentrum, das derzeit ausgeschrieben wird, stellt das Wirtschaftsministerium über drei Jahre insgesamt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Abgewickelt wird die Initiative von der aws.

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws):

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Als Spezialbank im öffentlichen Eigentum ist sie auf Unternehmensfinanzierung mit Schwerpunkt "Gründungen" und "Wachstum und Industrie" ausgerichtet. Durch die Übernahme von Garantien, durch Eigenkapital durch die Vergabe von Zuschüssen, zinsgünstigen Krediten, sowie durch Coaching und Beratung werden Wachstum und Innovation konsequent gefördert.

Der aktuelle Statistikbericht über die Life Sciences in Österreich kann kostenlos unter www.lifescienceaustria.at heruntergeladen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Austria Wirtschaftsservice GmbH

Mag. (FH) Sonja Polan

Life Science Austria (LISA)

Tel.: 0664 8144 353

s.polan @ awsg.at