Stronach/Nachbaur: Anstieg der Arbeitslosigkeit besorgniserregend

Kampf gegen die Arbeitslosigkeit braucht eine Bündelung der Kräfte und ein politisches Miteinander

Wien (OTS) - "Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich um 11,8 Prozent ist sehr besorgniserregend. Da ist der Stillstand der Regierungsarbeit wegen der Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP zumindest bis Weihnachten fatal. Ich appelliere an die verantwortlichen rot-schwarzen Regierungsmitglieder, in ihren Bereichen alles zu tun, damit rasch möglichst viele Menschen in Beschäftigung kommen", so die Klubobfrau des Team Stronach, Dr. Kathrin Nachbaur. Die Argumentation der Regierung, dass Österreich im EU-Vergleich gut dastehe, sei nicht haltbar. Nachbaur: "Österreich darf man nicht mit Volkswirtschaften wir Griechenland oder Spanien vergleichen!"

Das Team Stronach verlangt rasche arbeitsmarktpolitische Reformen, damit die Unternehmen wieder mehr Mitarbeiter einstellen können. "Die Unternehmen müssen endlich von den Zwangsmitgliedschaften und Zwangsgebühren befreit werden. Wir brauchen ein Steuergesetz, das die Investitionen der Unternehmen im Inland fördert", verlangt Nachbaur. Deshalb sieht das Modell des Team Stronach vor, dass Unternehmen, die ihren Gewinn in Österreich investieren, nur zehn Prozent Steuern zahlen oder diese Summe alternativ als Gewinnbeteiligung an die Mitarbeiter weitergeben können. "Das schafft Arbeitsplätze im Land!", betont Nachbaur.

"Besonders im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit braucht es eine Bündelung der Kräfte und ein politisches Miteinander. Das Team Stronach möchte hier einen aktiven Beitrag leisten. Ich appelliere an die Regierung, die Vorschläge der Opposition ernst zu nehmen und aufzugreifen. Schließlich haben wir ein gemeinsames Interesse, nämlich dass so viele Menschen wie möglich einen Arbeitsplatz haben", so die Team Stronach Klubobfrau.

