Haimbuchner zu neuen Arbeitslosenzahlen: 42.000 Menschen in OÖ ohne Arbeit

LH Pühringer muss in den Regierungsverhandlungen auf Beschäftigungspaket drängen

Linz (OTS) - Angesichts der aktuellen Arbeitslosenzahlen mit 42.000 Menschen in Oberösterreich ohne Arbeit forderte heute der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, LR Dr. Manfred Haimbuchner "Landeshauptmann Pühringer auf, sich in den Regierungsverhandlungen mit Nachdruck für ein Beschäftigungspaket einzusetzen." *****

In erster Linie gehe es darum, endlich die Steuerbelastungen zu senken. "Damit können die Unternehmen wieder mehr investieren und dadurch werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Sowohl SPÖ als auch ÖVP haben im Wahlkampf steuerliche Entlastungen in Aussicht gestellt. Jetzt ist es an der Zeit, den Worten auch entsprechende Taten folgen zu lassen", so Haimbuchner. Konkret verweist der FPÖ-Landesparteiobmann auf das Versprechen, den Eingangssteuersatz zu senken. Dadurch würde den Bürgern mehr in der Tasche bleiben und somit der Konsum angekurbelt werden, was wiederum zu einer Belebung der Wirtschaft führen würde.

"Nachdem LH Pühringer morgen in der Verhandlungsgruppe Finanzen mit Staatssekretär Schieder zusammentreffen wird, sollte dort das Steuerentlastungspaket und damit auch indirekt ein Beschäftigungspaket auf Schiene gebracht werden", schloss Haimbuchner. (schluss) bt

