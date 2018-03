Investmentguru Mark Mobius: "Troublespot ist die USA"

Wien (OTS) - Der aktuelle finanzielle Krisenschauplatz Nummer sei die USA, meint Mark Mobius, das Aushängeschild der Fondsgesellschaft Franklin Templeton im GEWINN-Interview.

"Ich halte es für kein wahrscheinliches Szenario, dass die USA pleite geht, aber sag niemals nie. Auch Russland ging 1998 durch eine zu hohe Binnenverschuldung bankrott", so Mobius, "es würde mich aber auch nicht weiter beunruhigen. Investoren würden das Interesse an amerikanischen Staaatsanleihen verlieren. Dafür würde eben die Nachfrage nach Emerging Market-Bonds stark steigen."

Und was Österreich betrifft: Hier könnte deutlich mehr Investment-Aktivität sein, übt Mark Mobius harsche Kritik an Österreichs Regierung: "Sie tut nichts daran, den Kapitalmarkt Wien zu entwickeln." Mobius selbst ist in Österreich investiert, konkret "bei Erste Group, Raiffeisen und Wienerberger." Lesen Sie das ganze Interview im neuen GEWINN.

Rückfragen & Kontakt:

Gewinn

Gertie Schalk

Tel.: +43 1 521 24-48

g.schalk @ gewinn.com

www.gewinn.com