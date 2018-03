Die Zucker-Seuche geht um

MEDIZIN populär über den rasanten Anstieg von Diabetes

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe von MEDIZIN populär informieren Experten, warum sich Diabetes Typ 2 so stark ausbreitet und was davor schützen kann. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht bereits von einer Pandemie; die Zuckerkrankheit ist zur Zucker-Seuche geworden: Allein in Österreich sind schon fast 600.000 Menschen betroffen, mehr als eine Million gilt als gefährdet. Während die medizinische Forschung intensiv an der Entwicklung besserer Therapien arbeitet, ist Vorbeugung wichtiger denn je.

Wie "Palliative Care" Sterbende und Angehörige stützt

Auf dem letzten Wegabschnitt sind schwerstkranke Menschen und ihre Angehörigen einer starken Belastung ausgesetzt, die sie in Österreich im Idealfall nicht mehr allein tragen müssen. Mittlerweile gibt es in allen Bundesländern Hospiz- und Palliativdienste, die Sterbenden und ihren Familien zur Seite stehen. Ein Lokalaugenschein von MEDIZIN populär.

Wie Kinder lernen gesund zu essen

Höchst einseitig und ungesund ist das Essverhalten der Jungen und Jüngsten auch in Österreich. Entsprechend schlecht steht es um ihre Gesundheit. Im Rahmen der Serie "So wird mein Kind fit fürs Leben" gibt MEDIZIN populär praktische Tipps, wie Eltern ihrem Nachwuchs gesunde Ernährung schmackhaft machen können.

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 4. November 2013.

