MA 42: Vorbereitung für Wiener Frühlingsblumen-Pracht

Wien (OTS) - Der Herbst ist unübersehbar auch in Wien eingebrochen, mit den kalten Nächten haben die Sommerblumen ihre Farbenpracht verloren. Während insgesamt rund 1,25 Millionen Pflanzen aus den Blumenbeeten entfernt und kompostiert werden, warten schon die nächsten "Beetbewohner" auf ihr Winterquartier: 1 Mio. Frühlingszwiebel werden in den nächsten Tagen von den Wiener Stadtgärten in allen Beeten ausgelegt. Damit es nicht zu kalt wird, werden sie von den emsigen GärtnerInnen mit insgesamt 78,5 Tonnen Tannen- und Fichtenreisig bedeckt. Nächstes Frühjahr freuen sich dann alle Wienerinnen und Wiener auf eine bunte Blütenpracht der Tulpen und Hornveilchen.

Laubsack: Ergänzung zur Biotonne!

Auch die vielen HobbygärtnerInnen sind in diesen Tagen aktiv. Eine unübersehbare Folge des herbstlichen Wetters sind nämlich die bunten Blätter, die die zahlreichen Laubbäume der Stadt im Herbst verlieren. Die MA 48 bietet auch heuer wieder den praktischen Laubsack an, als bequeme Ergänzung zur Biotonne, die aufgrund der Menge von Blättern und Gartenabfällen im Herbst oft zu klein wird. Gut gefüllt mit Laub kann man den Laubsack dann entweder wieder am Mistplatz abgeben oder am Entleertag zur Biotonne dazustellen. Da der Sack aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, wird er gemeinsam mit den Gartenabfällen aus der Biotonne entsorgt. Laub aus Privatgärten wird zu Wiener Kompost und in weiterer Folge zur torffreien Erde "Guter Grund" weiterverarbeitet - der perfekte Biokreislauf. Der 100 Liter fassende Sack ist zum Preis von einem Euro auf allen 19 Wiener Mistplätzen erhältlich.

