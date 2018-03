Mailath zum Ableben von Neumeister: Volksschauspielerin mit Herz

Wien (OTS) - Mit tiefer Betroffenheit reagierte Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny auf das Ableben von Brigitte Neumeister: "Sie war eine Volksschauspielerin im besten Sinne und ein Publikumsliebling der WienerInnen. Mit der ihr eigenen authentischen Ausdruckskraft spielte sie die Rollen so, wie die Menschen sind -unmittelbar, witzig, laut und doch zerbrechlich. Ihre künstlerische Heimat waren die Wiener Theaterhäuser, wo sie das Publikum begeisterte - vom Raimundtheater über das Theater in der Josefstadt, das Volkstheater bis hin zum Lustspielhaus. Als "Frau Turecek" hat sie sich in der Kultserie "Kaisermühlen Blues" ein unvergessliches Denkmal gesetzt. Sie war aber auch ein Mensch mit hohem gesellschaftspolitischem Engagement und sprach Dinge offen aus, auch wenn es für andere schmerzlich war. Brigitte Neumeister trug ihr Herz am richtigen Fleck, sie wird uns fehlen", schloss Mailath.

