Milestone Systems übernimmt Connex International, Inc.

Weiterbildung und Zertifizierung

Milestone Systems, das Open-Platform-Unternehmen für IP-gestützte Video-Management-Software (VMS), kauft alle ausstehenden Aktien des Überwachungstrainings-, Zertifizierungs-und Beratungsunternehmens Connex International mit Sitz in der Region Minneapolis im US-Bundestaat Minnesota. Milestone war durch eine Erstinvestition im Juli 2010 bereits ein Mehrheitseigner von Connex.

Über Jahre hinweg haben die Teams von Connex für Milestone Weiterbildungsangebote für Vertriebspartner in mehreren Sprachen und mit grossem Erfolg in allen Regionen entwickelt, verwaltet und durchgeführt. In den letzten Jahren hat Connex strenge Zertifizierungstests und Dokumentation der Milestone Solution Partner-Integrationen mit der XProtect(R)-Open-Platform eingeführt, darunter eine Zugangskontrolle, Analysen, Geo-Positionierung, eine Videozusammenfassung, eine 360degree(s)-Kamera-Ansicht zur Verzeichnung, Netzwerk-Videospeicher und vieles mehr.

Milestone investiert nun in vollem Umfang in diese speziellen Ressourcen, um den Bedarf an Weiterbildung im Bereich der physischen Sicherheit zu decken und den Trend der Entwicklung von analoger hin zu IP-Technologie weiter zu unterstützen. Die Weiterbildung des Partnerkanals im Bereich der Open-Plattform-IP-Videos trägt zur Wertschöpfung für alle Beteiligten in der Branche bei: durch verbessertes technisches Fachwissen können sich die Systemintegratoren auf dem Markt behaupten, vor allem jedoch wird dadurch sichergestellt, dass den Kunden die beste Qualität angeboten wird.

"Unser internationales Netzwerk an kompetenten Vertriebshändlern und Wiederverkäufern ist der Schlüssel zur Milestone-Strategie für weiteres Wachstum. Zur weiteren Beschleunigung, Globalisierung und Ausrichtung unserer Bemühungen um den Ausbau dieses Netzwerks hat Milestone entschieden, Connex vollständig zu übernehmen und in den Kern unserer Geschäftstätigkeit zu integrieren", erklärte Lars Thinggaard, Präsident und CEO von Milestone Systems. Weiter erläuterte er:

"Als Schlüsselkomponente unseres Bestrebens, den Kunden der Zukunft zu dienen, wird Milestone weiterhin in erheblichem Umfang in das Milestone Knowledge-Programm und die Teams, die unsere globalen Schulungskonzepte auf den Markt bringen, investieren. Die vollständige Übernahme von Connex durch Milestone zeugt von dieser Strategie. Die Dienstleistungen des Unternehmens unterstützen die Milestone-Partner bei der Bereitstellung der wettbewerbsfähigsten, am besten konzipierten und qualitativ hochwertigsten Lösungen der Branche."

Das Ziel der ersten Übernahme im 4. Quartal 2013 wird es sein, den bestehenden Weiterbildungsbetrieb weiterzuführen und gleichzeitig die weltweiten Kapazitäten auszubauen. Dazu gehören Pläne für autodidaktische Online-Zertifizierungskurse für die Betriebspartner. Zusätzlich zu dem Milestone Knowledge-Programm werden die professionellen Beratungsdienste, die Connex den wichtigsten Milestone-Partnern bietet, in den Kernbetrieb von Milestone aufgenommen.

