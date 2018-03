Einladung zu Pressekonferenz und Ausstellungsrundgang "Kelly Richardson: Mariner 9"

am Dienstag, dem 05. November 2013, um 10.30 Uhr

Wien (OTS) - KELLY RICHARDSON: MARINER 9

06. November 2013 - 06. Januar 2014 im Saal 50 des NHM

"Der Künstlerin ist es ein Anliegen, mit Ihrer Installation den Mars der Zukunft als eine Art warnendes Beispiel für die Art und Weise zu sehen, wie wir mit unserer Erde umgehen", erläutert NHM-Generaldirektor Christian Köberl. "Da wir Lebensformen auf der Erde in einer alarmierenden Rate zerstören, ist es ein fast perverser Widerspruch, Leben auf einem anderen Planeten zu suchen, und dabei die Überreste unserer - zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon nicht mehr existierenden - Zivilisation dort zurückzulassen".

Die 12 Meter breite Multimedia-Installation "Mariner 9" der kanadischen Künstlerin Kelly Richardson bebildert eine düstere Vorstellung vom Planeten Mars: Eine von Trümmern und Überresten gespickte Landschaft, wie sie in hundert Jahren aussehen könnte. Ein vermülltes Panorama, voll mit vor sich hin rostenden, technischen Ruinen, die weit entfernt am Roten Planeten ihr Dasein fristen. Erinnerungen an zahlreiche Marsmissionen. In ihrem unendlichen Forschungsdrang ist es den Menschen gelungen, nicht nur den eigenen Planeten Erde weithin zu "verkonsumieren", zu vermüllen und zu zerstören, sondern auch den Nachbarplaneten Mars.

