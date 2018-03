AVISO: Komet ISON 2013 - Planetarium Wien und Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie laden zur Presseveranstaltung

Wien (OTS) - Der Komet ISON wird voraussichtlich ab Anfang Dezember am Himmel Europas mit freiem Auge sichtbar sein. Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) und Werner Gruber, Direktor des Planetariums Wien zeigen am 5. November ab 11 Uhr bei der Presseveranstaltung, wann und wie man den Kometen am besten erkennen kann und wieso nach den aktuellen Modellen mit einer eindrucksvollen Himmelserscheinung zu rechnen ist.

Programm

Bei der Pressekonferenz werden in der Kuppel des Planetariums der Bahnverlauf und die erwartete Sichtbarkeit gezeigt. Unabhängig vom Wetter zeigt das Planetarium bereits im Vorhinein den Kometen. Während der Pressekonferenz wird zudem ein echter Komet gebaut -eiskalt und schmutzig wie das Original, nur etwas kleiner. Zusätzlich erklären die beiden Experten, was ein Komet ist, woraus er besteht und warum die Wiener Bevölkerung in Ruhe schlafen kann. Kometen sind keine Unglücksbringer sondern faszinierende Himmelserscheinungen.

Terminüberblick

Termin: 5. November 2013, 11 Uhr

Ort: Planetarium Wien, Oswald Thomas-Platz 1, 1020 Wien, beim Riesenrad

Es laden ein: Alexander Pikhard, Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, Werner Gruber, Direktor Planetarium Wien, Kuffner- und Urania-Sternwarte.(Das Planetarium Wien, Kuffner- und Urania Sternwarte sind Spezialisierte Einrichtungen der Wiener Volkshochschulen GmbH - VHS Wien)

Um Anmeldung wird gebeten an werner.gruber @ vhs.at

