FPÖ: Strache: IWF-Anschlag auf Sparhuthaben wäre glatter Diebstahl!

IWF will Zwangsabgabe auf Sparguthaben in Höhe von zehn Prozent

Wien (OTS) - Empört zeigt sich FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache über einen heutigen Bericht der Tageszeitung "Die Presse", wonach der Internationale Währungsfonds eine Zwangsabgabe auf Sparguthaben in der Höhe von zehn Prozent vorschlägt. "IWF will alle Sparer enteignen", titelt "Die Presse" folgerichtig.

"Die Zinsen von Sparguthaben liegen bereits jetzt deutlich unter der Inflationsrate, und die Kapitalertragsteuer frisst ebenso einen großen Teil", betont Strache. "Und nun will der IWF dieses de facto ohnehin stetig schrumpfende Kapital noch weiter belasten." Von der FPÖ gebe es dazu selbstverständlich ein klares Nein.

"Es ist ungeheuerlich, dass man die Sparguthaben der fleißigen kleinen Sparer heranziehen will, um Banken und Pleitestaaten zu sanieren, denn darum geht es ja in Wahrheit", so Strache. Dies sei nicht einmal mehr eine kalte Enteignung, sondern ein frecher Diebstahl. Es handle sich dabei um einen massiven Angriff auf den Mittelstand, dem man ohnehin schon lange die Existenzgrundlage zu entziehen versuche. Man könne zudem davon ausgehen, dass eine Abgabe von zehn Prozent erst der Anfang wäre und sukzessiv erhöht würde. Besonders absurd sei es überdies, wenn der IWF seinen Vorstoß damit begründe, dass es solche Maßnahmen schon gegeben habe - nämlich in Europa nach dem Ersten Weltkrieg und in Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. Dies könne man wohl kaum mit der heutigen Situation vergleichen.

Strache forderte die österreichische Bundesregierung auf, sich umgehend von diesen besorgniserregenden Plänen des Internationalen Währungsfonds zu distanzieren und die Sicherheit der Sparguthaben der Österreicherinnen und Österreicher zu garantieren.

