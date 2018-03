Aviso 5.11.: Ankunft des Weihnachtsbaumes am Wiener Rathausplatz

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 5. November, um 10.00 Uhr, wird der Weihnachtsbaum aus der Steiermark am Wiener Rathausplatz eintreffen und aufgestellt. Die 30 Meter hohe und ca. 100 Jahre alte Fichte stammt in diesem Jahr aus den Forstbeständen der Stadt Bruck an der Mur.

Die feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaumes und die Eröffnung des Wiener Adventzaubers finden am Samstag, 16. November, um 17.30 Uhr, mit Wiens Bürgermeister Michael Häupl und Landeshauptmann der Steiermark, Franz Voves, statt.

Anlieferung des Weihnachtsbaumes Datum: 5.11.2013, 10.00 Uhr Ort: Rathausplatz

Illuminierung des Weihnachtsbaumes Datum: 16.11.2013, 17.30 Uhr Ort: Rathausplatz

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Franz Schuller

Kulturabteilung der Stadt Wien

Telefon: 01 4000-84735

E-Mail: franz.schuller @ wien.gv.at