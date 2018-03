Für alle Sinne: Parfümreise mit MS EUROPA entlang der Küsten des Indischen Ozeans

Parfümexperten begleiten die Reise

Gäste kreieren eigenen Duft

Außerdem an Bord: Teamaster Gold Roland Pröh

Exklusive Landausflüge bezaubern die Sinne

Im Frühjahr 2014 begibt sich die EUROPA von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten auf eine Erlebnisreise für die Sinne und macht Halt in den vielseitigen Duftwelten von Thailand, Malaysia, Sri Lanka und Indien. Gemeinsam mit Parfümexperten können Gäste an Bord ihren eigenen Duft kreieren und erfahren in Vorträgen das ein oder andere Geheimnis aus der Duftindustrie. Exklusiv konzipierte Landausflüge sprechen ebenfalls alle Sinne an.

Die Workshops rund um das Thema "Faszination des Duftes" werden von der Parfümexpertin Heike J. Hegmann sowie dem Biologen und Zellphysiologen Prof. Dr. Hanns Hatt gehalten. Mit der eigenen Duftkomposition schaffen sich die Gäste eine ganz besondere Erinnerung an die Kreuzfahrt mit der EUROPA. Bei den exklusiven Landausflügen geht es für die Passagiere auf Duftsafari - hier lernen sie natürliche Duftingredienzen wie exotische Blüten, seltene Hölzer und erlesene Gewürzpflanzen kennen.

Doch nicht nur der Geruchs-, sondern auch der Geschmackssinn wird auf dieser Reise entlang der Küsten des Indischen Ozeans besonders herausgefordert. Neben den Parfümexperten ist der Teespezialist und Teamaster Gold Roland Pröh an Bord, der sein detailliertes Wissen zum Thema Tee mit den Gästen austauscht. Bei einem gemeinsamen Landausflug unter seiner fachkundigen Leitung steht der Besuch einer Plantage in den Lowlands von Sri Lanka auf dem Programm. Zudem können Gäste die koloniale Teeinsel Ceylon während der Kreuzfahrt erkunden.

Parfümreise mit MS EUROPA vom 28.3.-15.4.2014 (18 Tage) von Singapur über Porto Malai / Langkawi, Phi Phi Don, Trincomalee, Galle, Colombo, Cochin und Mumbai nach Dubai, ab 5.990 Euro pro Person inklusive Flüge.

Informationen zu Hapag-Lloyd Kreuzfahrten unter www.hlkf.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hlkf.de/presse - PASSAGEN.tv unter www.hlkf.de/passagentv

