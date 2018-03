Jetzt für den vierten Austro-WirtschaftsOskar, den "US-A-Biz Award 2014", bewerben!

AußenwirtschaftsCenter Los Angeles der WKÖ prämiert Spitzenleistungen österreichischer Unternehmen am US-Markt zeitgleich zur Oscar-Verleihung 2014

Wien (OTS/PWK761) - Hollywood stand 2013 mit sechs Oscar-Nominierungen und je einem Oscar für Michael Hanekes Film Amour und für Christoph Waltz als bester Nebendarsteller im Zeichen der Österreicher. Ob 2014 der österreichische Beitrag 'Die Wand' von der Academy als Best Foreign Language Film nominiert wird, ist bis 16. Jänner offen. Eines steht aber jetzt schon fest: Es wird österreichische Nominierungen für den "US-A-Biz Award 2014" geben, den WirtschaftsOskar für Spitzenleistungen österreichischer Unternehmen am US-Markt - und zwar in den Kategorien Innovation, Investition, Marktdurchdringung, Trendsetter, Spektakuläres und Startup.

"Ziel des 'US-A-Biz Award' ist es, auf Spitzenleistungen heimischer Unternehmen am größten Markt der Welt aufmerksam zu machen. Der 'US-A-Biz Award' des AußenwirtschaftsCenter Los Angeles der Wirtschaftskammer Österreich WKÖ wird 2014 bereits zum vierten Mal vergeben und holt das Außergewöhnliche, Innovative auf den roten Teppich und in das mediale Rampenlicht", betont Rudolf Thaler, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Los Angeles.

"US-A-Biz Award 2014"-Bewerbung ab jetzt bis 15. Dezember 2013 Interessierte Unternehmen präsentieren ihre herausragenden Geschäftserfolge des heurigen Jahres in einem prägnanten Email an das AußenwirtschaftsCenter Los Angeles (losangeles @ wko.at) bis spätestens 15.Dezember.

Die Gewinner des US-A-Biz Award 2013 waren:

Anger Machining lieferte an den größten Getriebehersteller Nordamerikas innovative Fertigungsanlagen zur Produktion moderner 9-Gang Automatikgetriebe für Chrysler-Modelle.

Red Bull schrieb mit dem atemberaubenden Stratos-Sprung von Felix Baumgartner Weltraum- und PR-Geschichte.

Dank der Seilkameras von Camcat Systems sendete NBC spektakuläre Bilder von der US-Präsidentschaftswahlnacht.

Frequentis rüstet alle NASA-Bodenstationen mit seinen Kommunikationssystemen aus und war bei der erfolgreichen Marslandung mit Kontrollunterstützung dabei.

Dem Startup Unternehmen Blue Monkeys gelang es innerhalb kurzer Zeit, im Silicon Valley einen Investor zu überzeugen.

voestalpine ist mit seinem 550 Mio. Euro Engagement in Texas der bisher größte österreichische Investor in den USA.

Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment trägt mit seinen Bohrtechnologiekomponenten dazu bei, die Energieabhängigkeit der USA zu reduzieren.

Wega Film Wien schaffte die Oscar-Nominierung in der Königsklasse 'Beste Produktion' für Michael Hanekes Film "Amour". (BS)

