ÖBB Rail Tours: Neue Kombitickets Advent

Mit der Bahn bequem und günstig zu den schönsten Adventmärkten Österreichs

Wien (OTS) - ÖBB Rail Tours präsentiert heuer erstmals im neuen Folder "Kombitickets Advent" ein einzigartiges Kombiticket-Programm für die Vorweihnachtszeit. Auf 24 Seiten finden sich Kombitickets zu 17 Adventmärkten in ganz Österreich. Wie bei allen Kombitickets von ÖBB Rail Tours gibt es auch beim Kombiticket Advent die Bahnfahrt und jeweils ein besonderes Extra zu günstigen Paketpreisen, erhältlich bereits ab Euro 11.

In Wien, Salzburg und Innsbruck ist auch das Ticket für öffentliche Verkehrsmittel inkludiert. Kinder kommen zudem in den Genuss von speziellen Ermäßigungen.

"Österreichs Weihnachtsmärkte beeindrucken durch ihr individuelles Flair, Kunsthandwerk und regionale Schmankerln. Das alles können unsere Kunden nun entspannt und sicher mit der Bahn genießen. Mit dem Kombiticket Advent kann man sich wunderbar auf das schönste Fest des Jahres einstimmen und der Hektik der Vorweihnachtszeit entkommen", betont Eva Buzzi, Geschäftsführerin ÖBB Rail Tours.

Vielfältige Angebote

Stimmungsvolle Beleuchtung, weihnachtliche Klänge, der Duft von Lebkuchen, gebrannten Mandeln und Punsch. Mit dem neuen Kombiticket können die schönsten Weihnachtsmärkte vor malerischen Kulissen in ganz Österreich besucht werden. Auf dem Programm stehen Schloss Schönbrunn in Wien, Schloss Hellbrunn in Salzburg, Anif, Salzburg, Steyr, Linz, Wels, Traunsee, Innsbruck, Villach, Velden am Wörthersee, Schladming, Schloss Weinberg, Kapfenberg, Bruck an der Mur, Leoben und Mürzzuschlag.

Erhältlich ist das Kombiticket Advent

an den ÖBB Personenkassen am Bahnhof

beim ÖBB Kundenservice 05-1717 (zum Ortstarif)

in den 17 ÖBB Reisebüros am Bahnhof

auf railtours.oebb.at

ÖBB: Österreichs größter Mobilitätsdienstleister

Als umfassender Mobilitätsdienstleister sorgt der ÖBB-Konzern österreichweit für die umweltfreundliche Beförderung von Personen und Gütern. Die ÖBB gehören zu den pünktlichsten Bahnen Europas und bieten ihren Kunden die höchste Pünktlichkeit in der EU. Mit konzernweit 39.833 MitarbeiterInnen bei Bahn und Bus (davon 35.990 in Österreich, 3.843 im Ausland, zusätzlich 1.814 Lehrlinge) und Gesamterträgen von rd. 6,27 Mrd. EUR ist der ÖBB-Konzern ein wirtschaftlicher Impulsgeber des Landes. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.

