VHS Wien: Veranstaltungen zum 75. Jahrestag des Novemberprogroms 1938

VHS Hietzing hat gemeinsam mit der Bezirksvertretung Enthüllung von Gedenktafeln und Veranstaltungen organisiert

Wien (OTS) - 75 Jahre sind seit dem Novemberpogrom von 1938 vergangen. Bei dem vom Nazi-Regime gesteuerten Gewaltausbruch wurden etwa 400 Juden und Jüdinnen ermordet und tausende Synagogen, Friedhöfe, Geschäfte etc. zerstört. Die von den Nazis sogenannte "Reichskristallnacht" markiert den Beginn der systematischen Judenverfolgung im 3. Reich. Zum Gedenken und zur Aufarbeitung der Novemberprogrome veranstalten die VHS Hietzing (13., Hofwiesengasse 48) und die VHS Alsergrund (9., Galileigasse 8) ab 6. November mehrere Veranstaltungen zum Thema.

Gedenkveranstaltungen an der VHS Hietzing

Die VHS Hietzing bietet eine Reihe von Gedenkveranstaltungen in Kooperation mit der Bezirksvertretung Hietzing, erinnern.at und den Hietzinger Freiheitskämpfern. Am 6. November um 18.30 Uhr stellen Ao. Univ.-Prof. DI Bob Martens und DI Herbert Peter in einem Science Vortrag im Bezirksmuseum Hietzing das Projekt Virtuelle Synagogen Österreichs vor. In einem langfristig ausgelegten Forschungsprojekt rekonstruieren DiplomandInnen vordergründig mit Hilfe von Planunterlagen und Photographien diese Sakralbauten.

Am 7. November um 10 Uhr werden zwei Gedenktafeln auf der Paul Amann-Brücke enthüllt. Die Brücke ist nach dem Dichter und Übersetzer Paul Amann benannt, der auch im Goethe-Gymnasium unterrichtet hat. Amann war Pazifist, er korrespondierte mit Thomas Mann, mit dem er trotz anfangs unterschiedlicher Positionen bis zu dessem Tod in Verbindung stand. Vor den Nazis konnte Paul Amann zuerst nach Frankreich und dann in die USA flüchten. Die Eröffnung wird von SchülerInnen des Goethe-Gymnasiums mitgestaltet.

Am 8. November um 10 Uhr werden zwei Gedenktafeln in der Wenzgasse 7 für die ermordeten Schülerinnen und Lehrerinnen und die ermordeten BewohnerInnen in dieser Gasse enthüllt. Im Anschluss daran wird um 11 Uhr an einem Privathaus in der Lainzer Straße 74 eine Tafel für die Familie Egon und Pauline Szeci enthüllt.

Am 9. November um 18 Uhr findet ein Gedenken bei der 1938 zerstörten Synagoge in der Eitelbergergasse/Ecke neue Weltgasse statt. Es sprechen unter anderem Bundesminister Rudolf Hundsdorfer und Prof. Rudolf Gelbard, ein Überlebender des Ghettos Theresienstadt.

Am 13. November ist das Hörspiel von Hellmut Butterweck "Das Wunder von Wien" im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) zu hören. Ein "Wunderrabbi" beginnt, die von den Nazis umgebrachten Wiener Juden wieder lebendig zu machen. Was daraufhin geschieht, erzählt Hellmut.

Diskussion an der VHS Alsergrund

Ebenfalls am 6. November veranstaltet die VHS Alsergrund ab 19 Uhr eine Diskussion mit Dr. Gerhard Baumgartner, Historiker, Mag. Volker Frey, Generalsekretär des Klagsverbandes zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern, Mag. Martin Krist, www.erinnern.at und Marika Schmiedt, Künstlerin (angefragt). Die Themen: Für jede Generation stellen sich Fragen an bzw. über die Geschichte aus einem neuen Blickwinkel. Findet diese veränderte Perspektive aber auch ihren Niederschlag in aktuellen Formen des Erinnerns und Gedenkens -sowohl von der Opferseite her als auch aus dem Blickwinkel der TäterInnen? Gibt es neue Antworten von einer Generation der UrenkelInnen in einer europäischen Gesellschaft der Zuwanderung im Zeichen der Globalisierung?

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Weitere Informationen am Bildungstelefon unter 01/893 00 83 und auf www.vhs.at.

