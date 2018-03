Barockmusik-Talenteschau am 9. und 30.11. im ORF-RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Das ORF-RadioKulturhaus präsentiert an zwei Abenden Preisträger/innen der Austrian Barock Akademie-Meisterklassen: das Vorarlberger Ensemble "ConCorda" und Olivera Ticevic (Sopran) sowie Ewa Leszczynska (Sopran) und Joanna Kaniewska (Barockgeige) am 9.11. (19.30 Uhr), das Ensemble "Fébus" am 30.11. (20.30 Uhr).

Dass man sich um den Nachwuchs in der Barockmusik keine Sorgen machen muss, beweisen auch heuer wieder Preisträger/innen der Austria Barock Akademie an zwei Abenden im ORF-RadioKulturhaus. Am Samstag, den 9. November ist im ersten Teil das Vorarlberger Geschwistertrio "ConCorda" zu hören. Ausgezeichnet wurde das aus Lukas Michael (Barockvioline), Anna Blanka (Barockcello) und Eva-Maria Hamberger (Cembalo) bestehende Trio sowohl als Ensemble mit dem "ABA-Award" als auch jedes einzelne Mitglied mit dem "Young Baroque Talent". Gemeinsam mit der bereits zweifach ausgezeichneten Sopranistin Olivera Ticevic musiziert das Trio u.a. Werke von Tarquinio Merula, Barbara Strozzi und Alessandro Stradella. Den zweiten Teil des Abends bestreiten die polnischen Künstlerinnen Ewa Leszczynska (Sopran) und Joanna Kaniewska (Barockgeige) begleitet von Hubert Hoffmann (Laute), Angelika Mikin (Cello) und Dmitry Bondarenko (Cembalo). Auf dem Programm stehen u.a. italienische Arien von Claudio Monteverdi, Biagio Marini und Georg Friedrich Händel sowie Werke für Violine von Antonio Bertali und Francesco Maria Veracini.

Teil zwei der musikalischen Talenteschau findet am Samstag, den 30. November statt und präsentiert das Ensemble "Fébus" mit Werken von Antonio Maria Bononcini, Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi u.a. Das rund um die russische Geigerin und vierfache Preisträgerin Maria Groktohova gegründete Ensemble besteht aus Oscar Verhaar (Countertenor), Sarah Weilemann (Cello) und Dimitry Bondarenko (Cembalo).

Das erste "Konzert der Austria Barock Akademie" findet am Samstag, den 9. November im Großen Sendesaal des ORF-RadioKulturhauses statt und ist eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Polnischen Institut Wien. Es musizieren u.a. das Ensemble "ConCorda" mit Olivera Ticevic (Sopran) sowie Ewa Leszczynska (Sopran) und Joanna Kaniewska (Barockgeige). Beginn ist um 19.30 Uhr. Am Samstag, den 30. November findet das zweite Konzert mit dem "Fébus"-Ensemble statt. Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt beträgt jeweils EUR 20,-, mit RadioKulturhaus-Vorteilskarte 10% bzw. 30% Ermäßigung. Mehr zum Programm des RadioKulturhauses unter radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at