Hundstorfer: Ohne Anziehen der internationalen Konjunktur bleibt Arbeitslosigkeit hoch

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in Österreich sorgten für besten Platz in Europa - auch im Oktober mit über 3,5 Mio. neuer Beschäftigungsrekord

Wien (OTS/BMASK) - "Unsere arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sorgen zwar dafür, dass wir im europäischen Vergleich mit 4,9 Prozent (+0,5) am ersten Platz bleiben - bei der Jugendarbeitslosigkeit sind wir mit 8,7 Prozent hinter Deutschland am zweiten Platz - , ohne ein internationales Anziehen der Konjunktur ist jedoch leider nicht zu erwarten, dass die Arbeitslosenzahlen in den kommenden Monaten zurückgehen werden", unterstrich Sozialminister Rudolf Hundstorfer anlässlich der Präsentation der Arbeitsmarktzahlen für den Monat Oktober. "Es haben mit knapp 3,51 Millionen Beschäftigte mehr Menschen (+26.000) als jemals zuvor in einem Oktober am österreichischen Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz gefunden", betonte Hundstorfer. "Auch wenn es für den Einzelnen kein Trost sein mag, der internationale Vergleich zeigt trotz eines Anstiegs der Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr, dass die österreichische Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik wirkungsvolle und international beachtete Antworten auf die tiefe Wirtschaftskrise gefunden hat", so der Sozialminister. ****

Dennoch bleibt auch der österreichische Arbeitsmarkt noch ein gutes Stück von einer nachhaltigen Erholung entfernt. Mit 280.336 vorgemerkten Arbeitslosen sind um 30.424 bzw. +12,2 Prozent mehr Personen auf Arbeitsuche als noch ein Jahr zuvor. Inklusive der 80.720 TeilnehmerInnen an Schulungsangeboten verzeichnet das Arbeitsmarktservice 361.056 vorgemerkte Personen. Die Gesamtzahl ist damit im Vergleich zu Ende Oktober 2012 um 11,8 Prozent (+38.251) gestiegen. Erfreulicher Lichtblick bleibt in diesem Zusammenhang der leichte Rückgang der jüngsten Gruppe im Alter von 15 bis 19 Jahre. Hier verringert sich die Zahl der Arbeitslosen um 2,8 Prozent auf 8.349.

Die von den Forschungsinstituten prognostizierte allmähliche Erholung der Wirtschaft wird zwar die Rahmenbedingungen für die besonders konjunktursensiblen Branchen Bau, Warenproduktion und Arbeitskräfteüberlassung verbessern. Gegenwärtig steigt dennoch der Bestand in der Bauwirtschaft mit 18 Prozent noch überdurchschnittlich und auch im Produktionsbereich nimmt sie um 12,4 Prozent zu. Lediglich die Arbeitskräfteüberlassung verzeichnet als bewährter Konjunkturvorläufer mit 7,5 Prozent einen bereits deutlich unterdurchschnittlichen Zuwachs. "Erfahrungsgemäß wirkt eine Erholung der Konjunktur erst mit einiger Zeitverzögerung auf den Bestand der Arbeitslosen. Aber vor allem auf Grund der weiterhin restriktiven öffentlichen Budgets in den Staaten der Europäischen Union werden die österreichischen Exportchancen auch in den kommenden Monaten gedämpft bleiben", so Hundstorfer. Nicht zuletzt deswegen gehe die Zahl der beim Arbeitsmarktservice gemeldeten offenen Stellen noch immer um 10,4 Prozent zurück. Allerdings werden in den Dienstleistungsberufen nunmehr wieder mehr offene Stellen gemeldet. So lag z.B. im Handel im Verlauf des Oktobers die Zahl der Stellenzugänge um 6,7 Prozent über dem Vorjahreswert.

"Umfassende Maßnahmen wie zum Beispiel Jugendcoaching und Ausbildungsgarantie unterstützen bereits mit sichtbarem Erfolg den Einstieg in den Arbeitsmarkt", sagte der Minister. Trotz des Rückgangs der gemeldeten offenen Lehrstellen um 9,6 Prozent auf 3.804 ist Ende Oktober die Zahl der Lehrstellensuchenden mit 5.732 - das ist ein Minus von 0,3 Prozent - leicht abnehmend. Aber auch hier zeige sich, dass die aufkeimende Konjunktur noch nicht wirklich auf den Arbeitsmarkt durchschlägt. Vor allem in Salzburg (+19,5 Prozent), Kärnten (+11,7 Prozent) und Oberösterreich (+10,6 Prozent) und auch in Wien (+2,8 Prozent) ist die Zahl der Lehrstellensuchenden weiterhin ansteigend.

In Kombination mit einer älter werdenden österreichischen Erwerbsbevölkerung steigt die Zahl vorgemerkten Personen ab 50 Jahre Ende Oktober um 22,7 Prozent. Obwohl der Zuwachs an unselbständig Beschäftigten in dieser Altersgruppe mit einem Plus von 40.000 beachtenswert ist, wird der Ausbau von neuen und zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten für diese Altersgruppe die Herausforderung für die Arbeitsmarktpolitik der kommenden Jahre bleiben. "Nicht zuletzt auf Grund der abnehmenden Zahl an jüngeren Erwerbspersonen wird zu diesem Thema auch bei den Unternehmen ein noch breiteres Umdenken stattfinden müssen", betonte der Sozialminister.

"Der Arbeitsmarkt bleibt damit wohl auch in den kommenden Monaten schwierig. Trotz anhaltender Beschäftigungszuwächse und den ersten, aber noch sehr zarten Anzeichen von Entspannung wird die Arbeitslosigkeit - natürlich auch saisonbedingt - im kommenden Winter weiter zunehmen. Auch für das Gesamtjahr 2014 prognostizieren die Forschungsinstitute noch keine nachhaltige Erholung", schloss Hundstorfer. (Schluss)

