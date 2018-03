SOS Mitmensch: Erstmals Berechnung zu solidarischem Asyl-Finanzierungssystem

Umsetzung wäre wichtiger Beitrag im Kampf für mehr Menschlichkeit

Wien (OTS) - SOS Mitmensch hat erstmals Berechnungen zu den Auswirkungen eines solidarischen europäischen Asyl-Finanzierungssystems angestellt. Ergebnis: Schweden, Frankreich, Belgien, Griechenland und auch Österreich würden von einer Bonus-Malus Regelung profitieren, die diejenigen EU-Länder belohnt, die überproportional viele Asylverfahren abwickeln. Deutschland, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Spanien und Tschechien müssten hingegen Strafzahlungen leisten.

Österreich und Frankreich profitieren

"Um endlich von der diffusen Debatte wegzukommen, haben wir die Asylzahlen in der EU genauer unter die Lupe genommen und die Asylerstanträge zur Bevölkerungszahl, der Wirtschaftskraft und der sozialen Situation der einzelnen EU-Länder in Bezug gesetzt. Das überraschende Ergebnis: Mit Österreich und Frankreich würden zwei Länder von einem auf Solidarität beruhenden Asyl-Finanzierungssystem profitieren, die bisher strikt gegen eine Abkehr vom unsolidarischen Dublin-System aufgetreten sind", so Alexander Pollak, Sprecher der Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch.

Deutschland bei fairer Berechnung nur auf Platz 15

Im Jahr 2012 wurden knapp 300.000 Asylerstanträge in der EU gestellt. Deutschland, Frankreich und Schweden wickelten die meisten Asylverfahren ab. Österreich lag in absoluten Zahlen an 6. Stelle. Gemessen an der Einwohnerzahl waren jedoch Malta, Schweden, Luxemburg und Österreich führend bei der Annahme von Erstanträgen. Deutschland lag diesbezüglich im Jahr 2012 nur an 9. Stelle. Rechnet man zusätzlich zur Einwohnerzahl noch die Wirtschaftskraft und die soziale Situation mittels BIP pro Kopf und Arbeitslosenrate mit ein, dann rückt Griechenland hinter Malta an die zweite Stelle im Ranking der Länder vor, in denen die meisten Erstanträge gestellt wurden, Österreich fällt auf die 9. Stelle zurück und Deutschland landet sogar nur auf dem 15. Platz.

10 Länder erhalten Ausgleichszahlen, 18 Länder zahlen Strafe

Umgelegt auf eine Bonus-Malus-Regelung würde das bedeuten:

Schweden, Frankreich, Belgien, Griechenland, Österreich, Malta, Zypern, Dänemark, Luxemburg und Kroatien hätten im Jahr 2012 Anspruch auf Ausgleichszahlungen gehabt. Demgegenüber hätten Deutschland, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Spanien, Tschechien, Rumänien, Polen, Portugal, Irland, Ungarn, Finnland, die Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen und Bulgarien Kompensationszahlungen leisten müssen, weil sie zu wenige Asylanträge bearbeiteten. Siehe Tabelle:

http://www.sosmitmensch.at/site/home/article/694.html

Wer politisch zögert, trägt weiter zum Massentod bei

"Ein solidarisches EU-Asylsystem auf Basis einheitlicher Mindeststandards und einer Bonus-Malus-Regelung ist möglich. Es würde AsylantragstellerInnen Freiheit bei der Auswahl des Landes, in dem sie ihren Erstantrag stellen wollen, gewähren. Und es würde, zusammen mit der Schaffung legaler Fluchtwege, dazu beitragen, den Leichenberg im Mittelmeer nicht weiter anwachsen zu lassen", betont Pollak. "Daher rufen wir die RegierungsverhandlerInnen von SPÖ und ÖVP dazu auf, ein solches solidarisches Asylmodell als Priorität im Regierungsprogramm zu verankern und in der EU auf eine rasche Umsetzung zu drängen. Wer in dieser Frage politisch zögert, trägt weiter zum Massentod an den EU-Außengrenzen bei."

