75 Jahre Novemberpogrome: Themenschwerpunkt auf W24 mit "Strom der Erinnerung"

Anlässlich des Gedenkens an den 75. Jahrestag der Novemberpogrome am 09. November 2013 gestaltet W24 einen breit angelegten Programmschwerpunkt.

Wien (OTS) - Die Woche um den 09. November 2013 steht auf W24 ganz im Zeichen der Erinnerungskultur. Im Gedenken an den 75. Jahrestag der Novemberpogrome widmet sich W24 - das Wiener Stadtfernsehen diesem zeitgeschichtlichen Themenschwerpunkt.

Ab Montag, 04. November wird zwei Wochen lang jeden Tag ab 18:30 ein aktuelles Projekt zum Thema "Erinnerung" in "Guten Abend Wien" präsentiert.

Am Mittwoch den 06. November wird der Themenabend "W24 Spezial" zum Thema Erinnerungsarbeit ausgestrahlt. Gerhard Koller diskutiert ab 20:15 mit relevanten VertreterInnen wie Hannah M. Lessing, Generalsekretärin des Nationalfonds der Republik Österreich, Strategien, Haltungen und Hintergründe zum Thema Erinnerungskultur in Wien.

Das Wochenende von 09. November bis 10. November steht ganz im Zeichen von "Strom der Erinnerung". Kurt Raunjak, Chefredakteur von W24: "Ausgehend vom Wien der Dreißigerjahre erzählen 20 Menschen, die ihre Kindheit oder Jugend in der jüdischen Gemeinde "Sechshaus" (im Bereich der heutigen Bezirke XII-XV) bzw. rund um die Herklotzgasse 21 verbracht hatten, in 15 Kapiteln von ihren persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen, die für sie den Holocaust ausgemacht haben. Die Themen spannen sich vom jüdischen Alltag in Wien, über Flucht, Vertreibung und Mord während der Kriegsjahre bis hin zum Aufbau neuer Existenzen und Beziehungen im jungen Staat Israel." Am Samstag wird ab 20:15 in 3 Folgen "W24 Spezial" das Thema umfassend diskutiert, ab Mitternacht wird der "Strom der Erinnerung" 24 Stunden nonstop auf W24 und dem Wiener Community-TV-Sender Okto fließen.

Die in Kooperation mit dem Projekt "Herklotzgasse 21" entwickelte Doppel-DVD "Strom der Erinnerung" fasst den Themenschwerpunkt inhaltlich zusammen und kann ab 11. November unter strom @ w24.at, oder auf www.w24.at zum Preis von 14,- Euro bestellt werden.

"Mit dem Themenschwerpunkt "Strom der Erinnerung" im Gedenkjahr 2013 auf W24 wird erreicht, dass die Berichte der Menschen möglichst ungekürzt in ihrer ursprünglichen Form für ein breites Publikum wahrnehmbar gemacht werden. Mit der dazu erscheinenden DVD wird darüberhinaus ein Beitrag dazu geleistet, die Erfahrungen der Überlebenden aus dem XV. Bezirk und ihre Lebenserinnerungen in die Zukunft weiter zu tragen - auch abseits des klassischen Fernsehens dauerhaft zugänglich, egal ob für interessierte Einzelpersonen oder als Unterrichtsmaterial." unterstreicht Michael Kofler, Programmdirektor von W24, den Beitrag des Senders zum audiovisuellen Gedächtnis der Stadt.

