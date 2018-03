Favoriten: Senioren-Treff, Marken und Frühschoppen

Wien (OTS) - Im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) gehen Veranstaltungen für Menschen jeden Alters über die Bühne. Alte und neue wienerische Melodien spielen Fredi Gradinger und Rudi Koschelu beim "Senioren-Nachmittag" am Dienstag, 5. November. Um 15.00 Uhr beginnt das Treffen reiferer Semester (Eintritt: 3 Euro). Am Donnerstag, 7. November, berichten Marken-Sammler aus dem 10. Bezirk im "Waldmüller-Zentrum" über die "Welt der Briefmarke". Die Philatelisten möchten die Gäste ab 18.00 Uhr für ihr Hobby begeistern. Das Musik-Programm "...denn bei der Post geht's nicht so schnell" bestreiten Ingrid Merschl, Roman Teodorowicz und das Duo Schmitzberger. Der Zutritt ist gratis. Beim heiteren Frühschoppen am Sonntag, 10. November, ab 11.00 Uhr, sorgt die "Weltpartie Heinz und Franz" mit vergnüglichen Weisen für "Schwung und Schmäh". Karten: 12 Euro. Anmeldungen und Informationen zu allen Veranstaltungen: Telefon 0660/464 66 14 bzw. Telefon 0699/814 49 056 an. Das ehrenamtliche Team der ARGE "Kultur 10" organisiert diese Zusammenkünfte und ist per E-Mail erreichbar: waldmuellerzentrum @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10"

(Unterhaltungsangebote im "Waldmüller-Zentrum"):

www.wien-favoriten.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at