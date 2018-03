Währing: Vortrag "Linkshändigkeit (k)ein Problem?"

Wien (OTS) - Am Dienstag, 5. November, veranstaltet die Gruppe "Gesundheitsnetz Währing" wieder einmal einen Vortragsabend im "Währinger Rathaus" (18., Martinstraße 100). Diesmal stehen die speziellen Bedürfnisse so genannter "linkshändiger Kinder" im Blickpunkt. Die als "Linkshänder-Beraterin" wirkende Andrea Hayek-Schwarz redet über das Erkennen dieser Eigenschaft bei jungen Menschen, über den Alltag in einer "Rechtshänder-Welt" sowie über manch andere Facetten der Thematik. Der Vortrag in der Reihe "Gesundheits-Jour fixe" findet im Sitzungssaal (im 1. Stock) des Amtshauses in der Martinstraße 100 statt und fängt um 18.00 Uhr an. Das Referat trägt den Titel "Linkshändigkeit (k)ein Problem?". Die Veranstaltung wird seitens des Bezirkes unterstützt. Der Eintritt ist gratis. Informationen über alle "Gesundheitsnetz Währing"-Aktionen fordern Interessierte via E-Mail an: netz18 @ aon.at. Auskünfte über spätere Veranstaltungen im "Währinger Rathaus" (Komödienabend, Konzert, u.a.) gibt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing unter der Telefonnummer 4000/18 115 (E-Mail: post @ bv18.wien.gv.at).

Allgemeine Informationen:

"Linkshänder-Beraterin" Andrea Hayek-Schwarz:

www.linksoderrechts.at

Vereinigung "Gesundheitsnetz Währing":

www.netz18.at

